%50 زيادة بمصانع الأدوية في المملكة - جريدة الوطن السعودية

في الوقت التي تزايدت فيه الشكاوى من تفاوت أسعار الأدوية في المملكة مع أسعارها في الدول المجاورة والمواقع العالمية للصيدليات، أعلنت وزارة التجارة زيادة بلغت 50% بعدد مصانع الأدوية في المملكة خلال 7 سنوات.

الجدل الدائر بشأن أسعار الأدوية داخل المملكة ليس وليد اليوم، وإنما هو قديم، ويتجدد كل فترة، وبلغ ذروته مع إعلان وزارة الصناعة زيادة عدد مصانع المستحضرات والمنتجات الصيدلانية الأساسية في المملكة خلال السنوات السبع الماضية، ما كان يفترض معه انخفاض أسعار الأدوية.

زيادة عدد مصانع الأدوية في المملكة تزامنت مع إطلاق رؤية 2030، التي سعت إلى جعل السعودية مركزا لصناعات الأدوية المهمة في المنطقة عبر عدد وافر من الشركات الكبرى، القادرة على الإسهام في رفع الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الدوائي، باعتباره أمنا إستراتيجيا، تشدد عليه الرؤية.

ويبلغ حجم سوق الأدوية في المملكة أكثر من 30 مليار ريال سنويا، وهذا الرقم مرشح للزيادة في السنوات القادمة مع زيادة على السكان.

عدد مصانع الأدوية

وفي 2017، لم يزد عدد مصانع الأدوية داخل المملكة على 52 مصنعا، ولكنه قفز إلى 58 مصنعا في 2018، ثم إلى 60 مصنعا في 2019، ثم 65 مصنعا في 2020، و73 مصنعا في 2021، و80 مصنعا في 2022، قبل أن يصل العدد الإجمالي إلى 91 مصنعا في 2023.

الجدال المصاحب لزيادة عدد مصانع الأدوية في المملكة لا يقتصر على أسعار الأدوية فحسب، وإنما على قدرة هذه المصانع على تأمين وظائف شاغر للصيادلة السعوديين الذين لا يجدون وظائف لهم في القطاع الخاص، لأسباب عدة ليس أولها تدني الأجور، والضغط الذي تخلّفه مطالبتهم بإغلاق مستهدف (تارجت) يومي بقدر معين، وليس آخرها سيطرة الصيادلة الأجانب على القطاع.

مبادرات داعمة

أرجعت إدارات شركات أدوية ارتفاع الأسعار إلى أسباب خارجة عن الإرادة. وأكدت أنه ليس بمقدورهم خفض أسعار الدواء بسبب أن معظم الخامات الأساسية لصناعة الأدوية تستورد من الخارج بأسعار مرتفعة.

في المقابل، قامت هيئة الغذاء والدواء بمبادرات عدة، لخفض أسعار الأدوية، حيث وجهت المستثمرين وشركات الأدوية والوكلاء إلى ضرورة العمل على خفض أسعار الدواء، ومعالجة كل الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

بينما يطالب مراقبون ومواطنون بإصدار قرارات تُلزم المنتجين العالميين بمراجعة أسعار الدواء الواردة إلى المملكة. ويرى هؤلاء أن أسعار الأدوية هي جزء لا يتجزأ من الأمن الدوائي، باعتباره وسيلة لعيش المواطن بصحة مستقرة، معتبرين الأدوية جزءا لا يتجزأ من الأمن الدوائي. كما طالبوا بإبعاد الأدوية عن أي جشع تجاري، ومنع الشركات الخاصة من فرض أسعارها المرتفعة دون مراقبة، وزادوا من مطالبهم بمشاركة منظمات غير ربحية مع هذه الشركات في ضبط الأسعار، والبيع بهامش ربح معقول.

نمو القطاع

يرى الخبير الصحي الدكتور عبدالرحيم توران قاري أن ((قطاع الصيدلة يشهد نموا كبيرا متوافقا مع الرؤية الجديدة، وهذا النمو يصب في عدة نواحٍ مهمة، أبرزها السعي لزيادة الإنتاج المحلي فوق 40% ؜ بهدف تحقيق الأمن الدوائي، وهو مطلب مهم برز بشكل واضح في أثناء جائحة كورونا بالتزامن مع ضعف سلاسل الإمداد الدوائي والمستلزمات الصحية مثل الكمامات وما شابه ذلك لدى العديد من الدول، التي اهتمت بتشجيع المحتوى المحلي، لأسباب عدة، اقتصادية وصحية وغيرها)).

وقال قاري لـ((الوطن)): ((هناك حرص كبير من وزارة الصحة على تشجيع المحتوى المحلي، وإلزام الأطباء والعلماء والمهتمين بالمجال الصحي بالتعامل مع الاسم العلمي للعلاج، وليس الاسم الدوائي، وبهذا لا يكون المريض مضطرا للتعامل مع ماركة أو نوع محدد، وإنما سيتعامل مع الدواء بصرف النظر عن اسم الشركة المنتجة)).

وأضاف: ((قياسا على ما سبق، فإن الصيدلاني ملزم ببيع العلاج دون النظر لشركة معينة، وبالتالي ذلك يشجع كلا من الصيدلي والصيدلية والمستشفى على تعزيز المحتوى المحلي للأدوية، بما يحمله من مزايا مثل انخفاض القيمة، كونها صناعة وطنية بامتياز)).

الخبرة العملية

وانتقل قاري للحديث عن توطين القطاع قائلا: ((هناك إشكالية في سوق العمل، فكما هو متعارف عليه نجد أن العامل المرافق للصيدلي يمتلك من الخبرة العملية ما يؤهله لخدمة العميل، وهذا لا يخدم الصيدلي، ولكن أعتقد أن فرض وصف الدواء بالاسم العلمي يسهم في زيادة الطلب على الصيدلي وتوظيفه، للقيام بالتعرف بالدواء المناسب، ونسبة الجرعة المطلوبة)).

وأكمل: ((اتجهت الصيدليات في الفترة الأخيرة لتوظيف صيادلة ملمين بإنتاج الشركات السعودية الدوائية، ووصف المنتج المحلي بشكل دقيق ومتقن))، مضيفا: ((للأسف، ما زال الصيادلة الأجانب يسيطرون على هذه المهنة، وفي الوقت نفسه يحدث هذا ونحن بصدد استقبال أعداد من الخريجين السعوديين سنويا من الصيادلة في حاجة إلى وظائف شاغرة)).

الصيدلي السعودي

واستطرد قاري: ((في فترة من الفترات كانت النظرة للصيدلاني السعودي نظرة دونية، ولكن هذه النظرة بدأت تندثر مع إلمام الصيدلي الوطني بالكثير من المعلومات والخبرات، فضلا عن دوره في الإجابة عن أي استفسارات صحية دوائية تخدم المريض. كما صدرت تعليمات جديدة بزيادة نسبة السعوديين في الصيدليات. مع ذلك، لا تستوعب الصيدليات حجم الخريجين في هذا المجال، لوجود عوامل قصور، حيث يحتاج الصيدلي إلى التعامل مع صيدليات المستشفيات، ليس هذا فقط، بل ما يمثله دور الصيدلي المهم في تقديم خدمات مشابهة مثل تحضير التغذية الدوائية، والتعامل المباشر مع المريض، وأيضا العمل في المراكز البحثية التي تهتم بتطوير الأدوية، وتصنيفها وإعدادها بدلا من استيرادها وتوزيعها، وأعتقد أن لدينا إمكانات التصنيع والإنتاج والتوزيع بشكل محلي، وكذا التحضير للدواء)).

وأردف: ((ينبغي أن يكون لشركات الأدوية دورها في استقطاب الصيدلي السعودي، الذي تحتاج له للتعريف بالأدوية والإجابة عن الاستفسارات، وتوفير المعلومات من خلال التدريب والتأهيل))، مستدركا: ((هناك نقص في الصيادلة السعوديين بالصيدليات، لعدة أسباب، قد يكون أبرزها ضعف الراتب، وعدم ثبات ساعات العمل يوميا)).

الأمن الدوائي

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الصحية في الغرف التجارية، الدكتور محمد صلاح مطبقاني، أن الدواء جزء لا يتجزأ من الأمن الدوائي للمملكة. وقال لـ((الوطن)): ((توافر الدواء بأسعار مناسبة مطلب مهم للجميع، على الرغم من أي تداعيات أو ظروف محلية أو عالمية قد تؤثر على توافره أو سعره)).

وأضاف: ((بالطبع زيادة المصانع الوطنية للأدوية مطلب مهم جدا، ويفترض مع هذه الزيادة أن تتوافر الأدوية الضرورية للمرضي بأسعار في متناول الجميع مقارنة بأسعار بالأدوية المماثلة المستوردة، التي ربما يتأخر وصولها من الخارج إما لأسباب الشحن أو الظروف الأخرى، وعندما تصل إلى المستهلك تكون بأسعار مرتفعة للغاية)).

واستطرد الدكتور مطبقاني: ((وجود منتج دوائي وطني يفترض أن تكون كلفته قليلة من خلال تجنب أجور الشحن والنقل والمناولة. كما أن الاستعانة بالأيدي الوطنية للعمل في هذه المصانع تساعد في إيجاد فرص وظيفية مختلفة لأبناء الوطن)).

كوادر وطنية

شهدت الأعوام العشرة الأخيرة زيادة في عدد الصيادلة السعوديين بنسبة بلغت 56%، حيث وصل عددهم في 2013 إلى 21766 صيدليا، وقفز العدد إلى 34040 صيدليا، يستوعب منهم القطاع الخاص 54%، بينما يستوعب القطاع الحكومي 32%.

وتظهر إحصاءات رسمية لوزارة الصحة متعلقة بالقوى العاملة الصحية في القطاعات الصحية بالمملكة أن عدد الصيادلة في وزارة الصحة كان قد بلغ في 2017 نحو 3.853، منهم 93.1% سعوديون، وارتفع في 2018 إلى 4.006، بلغ السعوديون منهم 93.4%. وفي 2019 بلغ مجموع الصيادلة العاملين في الوزارة 4.221 صيدليا، منهم 93.1% سعوديون، وفي 2020 أصبح مجموعهم 4.358، منهم 96.7% سعوديون. وفي 2021 بلغ مجموع الصيادلة 4.397، نسبة السعوديين 97%.

asf:

عدد مصانع الأدوية في المملكة:

2017 = 52

2018 = 58

2019 = 60

2020 = 65

2021 = 73

2022 = 80

2023 = 2023

عدد الصيادلة السعوديين خلال 10 سنوات:

2013 = 21766

2023 = 34040

نسبة نمو عدد الصيادلة = 56%

توزيع الصيادلة السعوديين حسب القطاع:

القطاع الحكومي = 32%

القطاع الخاص = 54%

عدد الصيادلة السعوديين في وزارة الصحة:

2017 = 3.853

سعوديون = 93.1%

2018 = 4.006

سعوديون = 93.4%

2019 = 4.221

سعوديون = 93.1%

2020 = 4.358

سعوديون = 96.7%

2021 = 4.397

سعوديون = 97%