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فائدة جديدة لتناول اللوز

2/24/2024 2:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) - يساعد ممارسي التمارين الصحية في الحفاظ على اللياقة البدنية، حتى بعد التعافي بعد التدريبات الرياضية القاسية.
- يحتوي على البروتين والدهون الجيدة وفيتامين E المضاد للأكسدة، وبالتالي يمكن اعتباره جيدًا لممارسي الرياضة.
- أكد باحثون أن 25 شخصًا، من الرجال والنساء، يعانون زيادة الوزن قليلا وفي منتصف العمر أجروا اختبار الجري لـ30 دقيقة على المنحدرات بعد ثمانية أسابيع من تناول 57 غرامًا من اللوز الخام الكامل يوميًا.
- وجد الباحثون أن المشاركين شهدوا انخفاضًا بـ25% تقريبًا في آلام العضلات خلال أداء تمرين قوي مثل تحدي القفز العمودي أو وقت التعافي من التمارين لـ72 ساعة.

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