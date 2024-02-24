فائدة جديدة لتناول اللوز

(MENAFN
- Al Watan) - يساعد ممارسي التمارين الصحية في الحفاظ على اللياقة البدنية، حتى بعد التعافي بعد التدريبات الرياضية القاسية.
- يحتوي على البروتين والدهون الجيدة وفيتامين E المضاد للأكسدة، وبالتالي يمكن اعتباره جيدًا لممارسي الرياضة.
- أكد باحثون أن 25 شخصًا، من الرجال والنساء، يعانون زيادة الوزن قليلا وفي منتصف العمر أجروا اختبار الجري لـ30 دقيقة على المنحدرات بعد ثمانية أسابيع من تناول 57 غرامًا من اللوز الخام الكامل يوميًا.
- وجد الباحثون أن المشاركين شهدوا انخفاضًا بـ25% تقريبًا في آلام العضلات خلال أداء تمرين قوي مثل تحدي القفز العمودي أو وقت التعافي من التمارين لـ72 ساعة.
MENAFN24022024000089011017ID1107894368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.