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مهرجان حياة الورد الثاني ينطلق بقافلة التأسيس

2/24/2024 2:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق مهرجان حياة الورد الثاني، الذي تُنظّمه بلدية عنيزة بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والخاصة، بقافلة ضخمة عن يوم التأسيس شارك فيها الزوار متفاعلين بحمل الأعلام الوطنية، ومتوشحين باللباس التراثي الذي يُعزز الهوية السعودية، ومسجلا في أول أيامه حضورا كبيرا كأبرز المهرجانات بمنطقة القصيم. كذلك كانت هناك فعاليات متنوعة عن هذه الذكرى مثل الربابة وركن التصوير ومسابقة ((أفضل زي)).
ويهدف المهرجان، الذي يمتد قرابة 10 أيام، لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة، ويتقاطع مع أهداف رؤية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل وخلق أجواء ترفيهية، متبنيا مفهوم السياحة العائلية، وحاثا كذلك على ثقافة التشجير والورد كأبرز مستهدفات الرؤية الوطنية.
ويقع المهرجان في قلب متنزهات الحاجب، أكبر منطقة خضراء بعنيزة، وتتوسطه سجادة من الورد المُنوّع كأحد أكبر الحدائق بمساحة 900 م2، إذ تحتضن 210000 وردة من 33 لونا، بينما بلغ عدد الورد بالموقع كاملا 485200 وردة، وأصناف الزهور المنتشرة في أرجائه 11 نوعا.
وتُزيّن المهرجان صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مصممة كلوحة فنية طبيعة نادرة بمساحة 250 م2، ومكونة من الورد بإجمالي 97906 ورود، فجاءت كمعلم بارز أضاف للمهرجان بُعدا جماليا مميزا.
كما يحتفل ((حياة الورد 2)) بفوز المملكة باستضافة ((إكسبو الرياض 2030)) عبر تخصيص مساحة من الورد فيها 46000 وردة تحمل داخلها شعار المعرض الأضخم عالميا، تذكيرا بحجم هذا النجاح الاقتصادي الكبير.
وجاءت النسخة الثانية بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي، وشرّفه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، مثنيا على البلدية التي نجحت في دخول قطاع المهرجانات، مستفيدة من خبراتها في المشاركات الوطنية.

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