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تلاوة قرآنية تغير مسار التونسي

2/24/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي كان يعيش فيه التونسي ((محمود)) فراغًا روحيًا غريبًا -بحسب وصفه- وبينما يتصفح تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وقعت عيناه على مقطع لتلاوة قرآنية لأحد القراء المعروفين الأمر الذي جعله يستمع للتلاوات بكل هدوء ورويَّة وسكينة حتى شعر براحة نفسية لم يعهدها من قبل، ما دعاه لاستشارة المقربين من حوله.
يقول ((محمود)) أحد أعضاء الوفد التونسي المستضاف ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: لم أكن أصلي ولم أكن أشعر بالاستقرار النفسي لأنني أشعر بنقص في عاطفتي الروحية.
ويضيف الإعلامي التونسي، صاحب الـ 40 عامًا، عاهدت نفسي على المواظبة على الصلاة ولله الحمد، ومرت عدة أشهر على ذلك، وذات يوم وأثناء فراغي من صلاة العصر وأنا على سجادتي الخضراء تلقيت اتصالًا هاتفيًا من سفارة المملكة العربية السعودية في تونس تخبرني بدعوة الملك سلمان لزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة.. كانت لحظة عظيمة، ولم أستطع مقاومة شعوري ذلك إلا بالدعاء والشكر والامتنان لمن منحني هذه الفرصة الخالدة، وكنت أعد الأيام شوقًا وحبًا في أداء العمرة وزيارة المسجدين المكي والنبوي الشريف.
الضيف التونسي الذي يتحدث عدة لغات ساعدته على التواصل مع مختلف الجنسيات من بينها الصين وإيطاليا تساءل متأملا: سبحان من هداهم للإسلام وهم في قرى نائية لا تجيد الإنجليزية ولا تعرف العربية، ثم يعيشون لذة الدين بسعادة وطمأنينة.
السعادة والهدوء النفسي اللذان يشعر بهما ((محمود)) في محيط الحرمين وأروقتهما، قادته لقضاء جلّ وقته في الحرم النبوي، حيث يصف الأجواء في المدينة المنورة بالهادئة والهانئة.
وبين الإعلامي التونسي الذي يعمل في قطاع الإعلام والاتصال أن أسرته ارتبطت بمكة والمدينة من خلال إبقاء قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية تعملان طوال اليوم.
ويختم الضيف محمود حديثه حامدًا المولى الذي هداه ويسّر له هذه النقلة النوعية في حياته، ثم الفرصة العظيمة التي كونت بداخله جسرًا من الإيمان والشوق للقاء الله، واصفًا كل ما يقال عن المدينة المنورة ومكة المكرمة والراحة فيهما أنها لا يمكن أن تصف ولو جزءًا يسيرًا من الشعور الحقيقي الذي يعيشونه.

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