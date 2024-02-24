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ماسك يتهم Google بالعنصرية

2/24/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) اتهم رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، شركة ((Google)) الأمريكية بـ((العنصرية المجنونة)) بسبب حادثة في شبكتها العصبية ((جيميني)).
وكتب ماسك عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي ((إكس)): ((سعيد أن شركة ((Google)) ذهبت إلى أبعد الحدود في مجال توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأنها جعلت برامجها العنصرية المجنونة والمعادية للحضارة واضحة للجميع)).
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة ((فايناينشال تايمز)) أن ((Google)) قيدت مؤقتا تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي ((جيميني))، وذلك استجابة لطلبات المستخدمين لتوليد شخصيات تاريخية، وغيّرت جنسهم أو أصلهم العرقي والإثني.
وعكست الشبكة العصبية بشكل غير دقيق الخلفية العرقية والإثنية للشخصيات التاريخية، ولا سيما تغيير لون بشرة الفايكنغ أو الجنود الألمان النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

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