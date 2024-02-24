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ذاكرة حديدية للمرأة

2/24/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف العلماء لأول مرة أن أدمغة الرجال والنساء تعمل بشكل مختلف بدرجة كبيرة، وتظهر دراسة أن نوع الجنس له أهمية في طريقة تفكير الناس وتصرفاتهم وأن الرجال هم الأكثر مرحًا، أما النساء فهن يتمتعن بذاكرة فولاذية.
وتوصل علماء من جامعة ستانفورد أنه من الممكن التمييز بين الجنسين بناءً على النشاط في مناطق ((البؤرة الساخنة)).
قام علماء من جامعة أبيريستويث وجامعة نورث كارولينا بتحليل 28 دراسة حول مدى ضحك حوالي 5000 شخص. وأظهر التحليل أن 63% من الرجال كانوا أكثر مرحًا من المرأة.
كجزء من الدراسة، التي نشرت في مجلة Sage، تم إعطاء جرعة من هرمون التستوستيرون لمجموعة من الرجال قبل أن يُطلب منهم حل المسائل الرياضية والألعاب الذهنية، والتي غالبًا ما تتطلب التفكير قبل التوصل إلى الإجابة الصحيحة.
وطُلب من مجموعة أخرى من الرجال الذين لم يتم إعطاؤهم هرمون التستوستيرون إجراء نفس الاختبارات.
وجد الباحثون أن مجموعة الاختبار (من الرجال الذين تم إعطاؤهم هرمون التستوستيرون) كانوا أكثر عرضة للالتزام بإجاباتهم الأولية، وعندما غيروا إجاباتهم، كانوا أبطأ في الاستجابة للإجابة الصحيحة من المجموعة الضابطة.

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