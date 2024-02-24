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خطوبة طفل تثير غضبا

2/24/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت خطوبة صبي يبلغ من العمر 13 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في باكستان غضبًا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحا على وشك الزواج.
وعلى الرغم من أن إقليم السند أصدر تشريعا في 2013 لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما لكلا الجنسين، فإن هذا التغيير لم يتم تنفيذه على الصعيد الوطني، وهو ما أثار انتقادات حادة، خاصة بعد ظهور تفاصيل مفادها أن الصبي هدد عائلته بأنه لن يواصل دراسته إلا إذا سمحت له بالزواج من الفتاة، فرضخت العائلة لتهديده وخطبتها له، استعدادا للزفاف.
ووفقًا لموقع Reviewit، تشير التقارير إلى أن حفل الخطوبة التقليدي قد تم بالفعل. وتحدثت والدتا الطفلين إلى وسائل الإعلام، ومن المثير للصدمة أن والدة الفتاة، التي تزوجت وهي في السادسة عشرة من عمرها، أعربت عن قبولها زواج ابنتها المبكر، مستشهدة بتجربتها الخاصة. وبالمثل، فإن والدة الصبي، على الرغم من زواجها في سن 25 عاما، دعمت رغبة ابنها في الزواج بهذه السن المبكرة.

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