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خطورة التسخين في أوعية بلاستيكية

2/24/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) ينصح الخبراء بتخزين الطعام في وعاء زجاجي عند تسخينه، وذلك بسبب الطريقة التي تعمل بها أفران الميكروويف، وارتباطها المحتمل بمخاطر الإصابة بالسرطان، حيث تحول أجهزة الميكروويف الكهرباء إلى موجات كهرومغناطيسية، تحفز الجزيئات الموجودة في الطعام على تسخينها، وينتج الجهاز إشعاعات غير مؤينة تشبه تلك الموجودة في الهواتف المحمولة، وفقا لموقع ((news9live)).
عادة لا يكون هذا النوع من الإشعاع جيدًا بدرجة كافية للتأثير على بنية الحمض النووي أو الذرات. مع ذلك، فإن التعرض لمستويات عالية من الإشعاعات غير المؤينة يمكن أن يشكل خطورة على الصحة.
وتشير الدراسات إلى أن الميكروويف يحتفظ بالعناصر الغذائية بشكل جيد، وفي كثير من الأحيان يكون أفضل من طرق أخرى مثل القلي، لكن تتوقف مخاطر استخدامه ببساطة على نوع الوعاء الذي يتم تسخين الطعام فيه، حيث يؤدي تسخين الطعام بالميكروويف في وعاء بلاستيكي إلى تكوين مركبات تعطل الهرمونات مثل مادة BPA التي تلوث الطعام في أثناء تسخينه. لذا بدلا من تسخين الطعام في وعاء بلاستيكي بالميكروويف، يجب استخدام وعاء زجاجي، لأن BPA أو ثنائي الفينول A مادة كيميائية تعطل الغدد الصماء.

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