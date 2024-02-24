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شركات عالمية من 47 دولة تشارك في معرض Big 5 Construct Saudi

2/24/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلاقاً من رؤية 2030، تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً سريعاً لتتبوأ مكانةً متقدمة في طليعة الدول على مستوى العالم. ودعماً للخطط الطموحة للبلاد، يعود معرض Big 5 Construct Saudi في نسخته الثانية عشرة خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويوحد الطيف الكامل لسلسلة البناء لمدة أربعة أيام من التواصل وتبادل المعرفة وإنجاز الأعمال.
وتعليقاً على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس لفعاليات لإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للحدث: "باعتباره الحدث الأكبر في قطاع البناء في البلاد، يجمع معرض Big 5 Construct Saudi شركات المقاولات المحلية والدولية بهدف دعم طرق جديدة للتعاون وابتكار المشاريع واستخدام أحدث تقنيات البناء". ويضيف بالقول: "إن اجتماع أكثر من 1,300 عارض من 47 دولة في هذا الحدث يستجيب لطلب المملكة المتزايد على المنتجات والحلول لتقديم مشاريع ضخمة وعملاقة بمليارات الدولارات."
تحت رعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، سيمكن معرض Big 5 Construct Saudi أصحاب المصلحة المحليين والدوليين في مجال البناء من استكشاف والاستفادة من الفرص الجذابة والهائلة في مشهد البناء الحالي في المملكة.
الشركات المحلية تقدم حلولاً مميزة
في معرض Big 5 Construct، سيعرض رواد قطاع البناء السعوديون في البلاد التميز في الصناعة بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المبتكرة والمتقدمة. وتشمل قائمة الشركات شركة مصدر، الموزع لجميع أنواع مواد وأدوات البناء بما في ذلك الصلب والأخشاب والعزل والسباكة والكهرباء والأجهزة والمواد الكيميائية؛ والشركة السعودية لمعدات الديزل، واحدة من أكبر تجار وموزعي معدات البناء التي تضم علامات تجارية عالمية مثل دوسان، إيفرديغم، مونتابرت وبنغبو؛ ونافكو، الشركة المنتجة والمورد الرائد لحلول السلامة؛ والعجلان، الشركة المتخصصة في تصميم وتصنيع مجموعة واسعة من هياكل الشد.
الخبرة الدولية والتحول
مع مشاركة 17 جناحاً وطنياً، أربعة منها جديدة هذا العام، سيعرض Big 5 Construct Saudi حلول بناء فريدة من كل من مصر والهند والأردن والكويت وإسبانيا وتركيا وقطر والبرتغال واليونان والولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية، وغيرها. وتعليقاً على ذلك، يضيف كازي بالقول: "يجمع الحدث الذي تم بيعه بالكامل أفضل ما تقدمه كل دولة من حيث منتجات البناء والخدمات والخبرات".
ومن بين اللاعبين الدوليين الرائدين الذين يعرضون هذا العام شركة FEMAS، الشركة المصنعة والموزعة لأجهزة المطابخ التي تعمل بالغاز والكهرباء؛ وشركة جوردان بايونير، الاسم المشهور في بناء وتوريد المباني المعيارية الجاهزة ومزود حلول الصلب الجاهزة؛ وشركة Giatec، مزود تقنيات الاختبار الذكية وجمع وتحليل البيانات الملموسة في الوقت الفعلي من الإنتاج والتسليم والتنسيب؛ وشركة كولي Colle، الشركة الرائدة في تصنيع وتوزيع الآلات والمعدات لإنتاج المنتجات الخرسانية.
تعد شركة شوكو إنترناشيونال Schüco International واحدة من العارضين الدوليين البارزين والراعي الماسي لمعرض النوافذ والأبواب والواجهات السعودي، الذي يقام في موقع مشترك مع Big 5 Construct Saudi شركة Schüco International، وهي مورد رائد لأنظمة النوافذ والأبواب والواجهات عالية الجودة. وتعليقاً على مشاركتهم في هذا الحدث، قال عمار العالول، الرئيس التنفيذي للمقر الإقليمي لشركة شوكو إنترناشيونال: "مع تحول سوق البناء السعودي إلى حالة تأهب قصوى على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل، تزداد الحاجة إلى الاستفادة من التواصل المبكر بين أصحاب المصلحة بشكل كبير. يساعد معرض النوافذ والأبواب والواجهات السعودي هذه الجهود بشكل لا مثيل له في أي مكان آخر. وتفخر شوكو بمواصلة مشاركتها المتواصلة رفيعة المستوى في هذا الحدث دعماً للصناعة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030".
محادثات للتطوير المهني المستمر CPD
في معرض Big 5 Construct، سيتبادل قادة البناء السعوديون والمبتكرون والمهندسون المعماريون وممارسو إدارة المشاريع والمرافق والتقنيون بالإضافة إلى الخبراء والمبتكرين في الموضوع رؤى حول التقدم الذي أحرزته المملكة في تشكيل صناعة إنشاءات أكثر وعياً بالبيئة في Big 5 Talks. سيستفيد الحاضرون من 60 حلقة نقاش ومناقشة تعليمية معتمدة من التطوير المهني المستمر (CPD) وسيحصلون على فرصة لكسب نقاط التطوير المهني المستمر.
تقدم المحادثات نظرة سريعة ثاقبة في إطار تسع مسارات: الخرسانة، والاستدامة، وإزالة الكربون، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والهندسة المعمارية والتصميم، وإدارة المرافق، وإدارة المشاريع، والبناء الرقمي، والرموز، والمعايير. ومن بين المتحدثين البارزين ألفونسو سيناتور، نائب الرئيس الأول ورئيس الاستدامة، مؤسسة سبورتس بوليفارد، وتوماس وزني، المدير العام لشركة فوستر آند بارتنرز، المملكة العربية السعودية؛ وفياض بيترسون، المدير الإقليمي لمنطقة المملكة العربية السعودية، كوندال، وبنجامين برين، المدير العالمي للإنشاءات، المدير الإداري المؤقت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد إدارة المشاريع.
حضور المعرض مجاني للمتخصصين في هذا المجال. تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط (اضغط هنا ).

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