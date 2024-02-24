شركات عالمية من 47 دولة تشارك في معرض Big 5 Construct Saudi

(MENAFN
- Al Watan) انطلاقاً من رؤية 2030، تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً سريعاً لتتبوأ مكانةً متقدمة في طليعة الدول على مستوى العالم. ودعماً للخطط الطموحة للبلاد، يعود معرض Big 5 Construct Saudi في نسخته الثانية عشرة خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويوحد الطيف الكامل لسلسلة البناء لمدة أربعة أيام من التواصل وتبادل المعرفة وإنجاز الأعمال.
وتعليقاً على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس لفعاليات لإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للحدث: "باعتباره الحدث الأكبر في قطاع البناء في البلاد، يجمع معرض Big 5 Construct Saudi شركات المقاولات المحلية والدولية بهدف دعم طرق جديدة للتعاون وابتكار المشاريع واستخدام أحدث تقنيات البناء". ويضيف بالقول: "إن اجتماع أكثر من 1,300 عارض من 47 دولة في هذا الحدث يستجيب لطلب المملكة المتزايد على المنتجات والحلول لتقديم مشاريع ضخمة وعملاقة بمليارات الدولارات."
تحت رعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، سيمكن معرض Big 5 Construct Saudi أصحاب المصلحة المحليين والدوليين في مجال البناء من استكشاف والاستفادة من الفرص الجذابة والهائلة في مشهد البناء الحالي في المملكة. الشركات المحلية تقدم حلولاً مميزة
في معرض Big 5 Construct، سيعرض رواد قطاع البناء السعوديون في البلاد التميز في الصناعة بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المبتكرة والمتقدمة. وتشمل قائمة الشركات شركة مصدر، الموزع لجميع أنواع مواد وأدوات البناء بما في ذلك الصلب والأخشاب والعزل والسباكة والكهرباء والأجهزة والمواد الكيميائية؛ والشركة السعودية لمعدات الديزل، واحدة من أكبر تجار وموزعي معدات البناء التي تضم علامات تجارية عالمية مثل دوسان، إيفرديغم، مونتابرت وبنغبو؛ ونافكو، الشركة المنتجة والمورد الرائد لحلول السلامة؛ والعجلان، الشركة المتخصصة في تصميم وتصنيع مجموعة واسعة من هياكل الشد. الخبرة الدولية والتحول
مع مشاركة 17 جناحاً وطنياً، أربعة منها جديدة هذا العام، سيعرض Big 5 Construct Saudi حلول بناء فريدة من كل من مصر والهند والأردن والكويت وإسبانيا وتركيا وقطر والبرتغال واليونان والولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية، وغيرها. وتعليقاً على ذلك، يضيف كازي بالقول: "يجمع الحدث الذي تم بيعه بالكامل أفضل ما تقدمه كل دولة من حيث منتجات البناء والخدمات والخبرات".
ومن بين اللاعبين الدوليين الرائدين الذين يعرضون هذا العام شركة FEMAS، الشركة المصنعة والموزعة لأجهزة المطابخ التي تعمل بالغاز والكهرباء؛ وشركة جوردان بايونير، الاسم المشهور في بناء وتوريد المباني المعيارية الجاهزة ومزود حلول الصلب الجاهزة؛ وشركة Giatec، مزود تقنيات الاختبار الذكية وجمع وتحليل البيانات الملموسة في الوقت الفعلي من الإنتاج والتسليم والتنسيب؛ وشركة كولي Colle، الشركة الرائدة في تصنيع وتوزيع الآلات والمعدات لإنتاج المنتجات الخرسانية.
تعد شركة شوكو إنترناشيونال Schüco International واحدة من العارضين الدوليين البارزين والراعي الماسي لمعرض النوافذ والأبواب والواجهات السعودي، الذي يقام في موقع مشترك مع Big 5 Construct Saudi شركة Schüco International، وهي مورد رائد لأنظمة النوافذ والأبواب والواجهات عالية الجودة. وتعليقاً على مشاركتهم في هذا الحدث، قال عمار العالول، الرئيس التنفيذي للمقر الإقليمي لشركة شوكو إنترناشيونال: "مع تحول سوق البناء السعودي إلى حالة تأهب قصوى على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل، تزداد الحاجة إلى الاستفادة من التواصل المبكر بين أصحاب المصلحة بشكل كبير. يساعد معرض النوافذ والأبواب والواجهات السعودي هذه الجهود بشكل لا مثيل له في أي مكان آخر. وتفخر شوكو بمواصلة مشاركتها المتواصلة رفيعة المستوى في هذا الحدث دعماً للصناعة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030". محادثات للتطوير المهني المستمر CPD
في معرض Big 5 Construct، سيتبادل قادة البناء السعوديون والمبتكرون والمهندسون المعماريون وممارسو إدارة المشاريع والمرافق والتقنيون بالإضافة إلى الخبراء والمبتكرين في الموضوع رؤى حول التقدم الذي أحرزته المملكة في تشكيل صناعة إنشاءات أكثر وعياً بالبيئة في Big 5 Talks. سيستفيد الحاضرون من 60 حلقة نقاش ومناقشة تعليمية معتمدة من التطوير المهني المستمر (CPD) وسيحصلون على فرصة لكسب نقاط التطوير المهني المستمر.
تقدم المحادثات نظرة سريعة ثاقبة في إطار تسع مسارات: الخرسانة، والاستدامة، وإزالة الكربون، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والهندسة المعمارية والتصميم، وإدارة المرافق، وإدارة المشاريع، والبناء الرقمي، والرموز، والمعايير. ومن بين المتحدثين البارزين ألفونسو سيناتور، نائب الرئيس الأول ورئيس الاستدامة، مؤسسة سبورتس بوليفارد، وتوماس وزني، المدير العام لشركة فوستر آند بارتنرز، المملكة العربية السعودية؛ وفياض بيترسون، المدير الإقليمي لمنطقة المملكة العربية السعودية، كوندال، وبنجامين برين، المدير العالمي للإنشاءات، المدير الإداري المؤقت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد إدارة المشاريع.
حضور المعرض مجاني للمتخصصين في هذا المجال. تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط (اضغط هنا
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