إخلاء طبي لمواطن من مصر

إخلاء طبي لمواطن من مصر
التاريخ
2/24/2024 2:21:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية المواطنين وخدمتهم، تابعت سفارة المملكة لدى مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.
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