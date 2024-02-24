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إخلاء طبي لمواطن من مصر

2/24/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية المواطنين وخدمتهم، تابعت سفارة المملكة لدى مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.

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