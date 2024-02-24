توعية وإرشاد لمربي المواشي

توعية وإرشاد لمربي المواشي
التاريخ
2/24/2024 2:21:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ممثلا في مكتب محافظة دومة الجندل، حملات ميدانية مكثفة، لتوعية وإرشاد مربي المواشي عبر فريق بيطري متخصص.
وتضمنت الحملات إرشاد المربين لطرق وقاية الماشية من الأمراض، والتغذية الصحية السليمة، وتحسين بيئة الحظائر، والحرص على التطعيمات، بالإضافة إلى توزيع الكتيبات والمطويات التوعوية والتثقيفية.
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