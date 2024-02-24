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توعية وإرشاد لمربي المواشي

2/24/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ممثلا في مكتب محافظة دومة الجندل، حملات ميدانية مكثفة، لتوعية وإرشاد مربي المواشي عبر فريق بيطري متخصص.
وتضمنت الحملات إرشاد المربين لطرق وقاية الماشية من الأمراض، والتغذية الصحية السليمة، وتحسين بيئة الحظائر، والحرص على التطعيمات، بالإضافة إلى توزيع الكتيبات والمطويات التوعوية والتثقيفية.

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