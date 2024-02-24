جادة بيئية بمحمية الإمام

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية فعاليات ((الجادة البيئية))، في روضة خريم بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وتستمر حتى 2 مارس 2024. تهدف فعاليات الجادة البيئية إلى توعية الزوار بالممارسات البيئية الصحيحة، وتعزيز الموروث الشعبي، وخلق بيئة داعمة للقاعدة الاقتصادية للمجتمع المحلي، وتوعيتهم بالمعالم التاريخية والبيئية البارزة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، بطريقة تفاعلية مبتكرة تشتمل على الجوانب التوعوية والثقافية والاجتماعية، بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك جناح القوات الخاصة للأمن البيئي لتوعية الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، كالطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جناح لموسم العرمة التابع لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والذي أطلق مؤخرًا للتعريف بأنشطة السياحة البيئية في المحميتين.
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