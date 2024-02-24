Sunday, 25 February 2024 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جادة بيئية بمحمية الإمام

2/24/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية فعاليات ((الجادة البيئية))، في روضة خريم بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وتستمر حتى 2 مارس 2024. تهدف فعاليات الجادة البيئية إلى توعية الزوار بالممارسات البيئية الصحيحة، وتعزيز الموروث الشعبي، وخلق بيئة داعمة للقاعدة الاقتصادية للمجتمع المحلي، وتوعيتهم بالمعالم التاريخية والبيئية البارزة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، بطريقة تفاعلية مبتكرة تشتمل على الجوانب التوعوية والثقافية والاجتماعية، بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك جناح القوات الخاصة للأمن البيئي لتوعية الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، كالطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جناح لموسم العرمة التابع لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والذي أطلق مؤخرًا للتعريف بأنشطة السياحة البيئية في المحميتين.

MENAFN24022024000089011017ID1107894356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث