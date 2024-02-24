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الأهلي يعود برباعية الأشهب

2/24/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الأهلي توازنه وقلب تأخره بهدف أمام مضيفه الطائي إلى انتصار كبير 1/4، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، لحساب الجولة الـ21، لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لقلعة الكؤوس روبيرتو فيرمينو ((45+8، 60))، رياض محرز ((82))، فرانك كيسيه ((88))، وللأشهب برنارد مينساه ((43))، ليرفع الراقي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وظل صائد الكبار على 18 نقطة.

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