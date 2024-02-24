الأهلي يعود برباعية الأشهب

الأهلي يعود برباعية الأشهب
التاريخ
2/24/2024 2:21:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) استعاد الأهلي توازنه وقلب تأخره بهدف أمام مضيفه الطائي إلى انتصار كبير 1/4، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، لحساب الجولة الـ21، لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لقلعة الكؤوس روبيرتو فيرمينو ((45+8، 60))، رياض محرز ((82))، فرانك كيسيه ((88))، وللأشهب برنارد مينساه ((43))، ليرفع الراقي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وظل صائد الكبار على 18 نقطة.
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