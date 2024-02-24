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تقدم في محادثات باريس ومجازر الاحتلال مستمرة

2/24/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يكثف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.
في غضون ذلك، ترتكب آلة الحرب الإسرائيلية مجازر في حق المدنيين الفلسطينيين، إذ استشهد 26 فلسطينيا وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء.
ودخلت الحرب في غزة، يومها الـ141، حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.
7 قتلى من عائلة واحدة
وتم انتشال 7 قتلى وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في شارع الداخلية يعود "لعائلة شاهين" وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وذكر مراسلنا أن "المنزل المستهدف كان يؤوي الكثير من المدنيين وأنه تم حتى الآن انتشال جثامين 7 شهداء والعديد من المصابين".
محادثات باريس
من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن محادثات باريس كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، وذلك نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن هناك طريقا يجب قطعه في المحادثات.
ونقلت عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن الاتفاق في باريس تم حسب خطوط عريضة جديدة.
وقالت المصادر إن هناك تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.
وبدأت الجمعة محادثات في العاصمة الفرنسية لبحث التوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس وهدنة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وكانت حكومة الحرب في إسرائيل وافقت أمس على إرسال وفد إلى باريس للمشاركة بالمحادثات برئاسة ديفيد برنياع رئيس الموساد، وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في هذا السياق، إن قرار الحكومة من المحتمل أنه يشير إلى أن إسرائيل تعتقد أن التقدم في الاتفاق لا يزال ممكنا، وسط تقارير تفيد بأن حركة حماس قد تكون على استعداد لتخفيف المطالب.
وتتوسط قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح قرابة 134 أسيرا يعتقد أن حماس تحتجزهم منذ 7 أكتوبر في غزة.
سوء التغذية
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع، وإن القوات الإسرائيلية ترفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى الشمال.
وأضاف قائلا، إن "الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة، المستشفيات الـ3 الباقية برفح مكتظة ولا تملك القدرة على تقديم الرعاية".
ولفت إلى أنهم "عاجزون عن تقديم الرعاية الطبية في شمال القطاع بسبب عدم توفر الإمكانيات".
وطالب القدرة المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة.
من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، من أن استمرار منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.
ممارسات إسرائيل لتدمير المستشفيات
- محاصرة المستشفيات ومنع الوصول إليها
- نقص الغذاء والدواء يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني
- مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرا ولا يستطيع استقبال المرضى
- السلطات الإسرائيلية لا تسهل عملية إجلاء المرضى

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