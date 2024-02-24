مقتل عشرات الإرهابيين بالصومال

(MENAFN
- Al Watan) تمكن الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، اليوم، في عملية عسكرية مشتركة، من القضاء على 30 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية بمحافظة شبيلي السفلى.
وأفادت -وكالة الأنباء الصومالية- أن العملية العسكرية استهدفت تجمعًا لعناصر من حركة الشباب الإرهابية في منطقة جيلب مركا بمحافظة شبيلي السفلى.
وأكد ضباط من الجيش الصومالي، وفق المصادر نفسها، أنه تم الاستيلاء خلال العملية على معدات عسكرية كانت بحوزة الإرهابيين.
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