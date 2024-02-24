Sunday, 25 February 2024 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل عشرات الإرهابيين بالصومال

2/24/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، اليوم، في عملية عسكرية مشتركة، ‏من القضاء على 30 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية بمحافظة شبيلي السفلى.‏
وأفادت -وكالة الأنباء الصومالية- أن العملية العسكرية استهدفت تجمعًا لعناصر من حركة الشباب ‏الإرهابية في منطقة جيلب مركا بمحافظة شبيلي السفلى.‏
وأكد ضباط من الجيش الصومالي، وفق المصادر نفسها، أنه تم الاستيلاء خلال العملية على ‏معدات عسكرية كانت بحوزة الإرهابيين.‏

MENAFN24022024000089011017ID1107894353

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث