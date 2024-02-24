تحول عميق في الجزائر

(MENAFN
- Al Watan) قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، إن الجزائر تعيش تحولا عميقا على كافة الأصعدة بعد عملية الإصلاح الشاملة. وأكد تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس اتحاد العمال الجزائريين: ((ببالغ الفخر نحيي هذه الذكرى الغالية علينا جميعا)).
وأضاف الرئيس الجزائري، أنه ((يتعين على الجميع الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة التحديات)).
وقال تبون: ((لقد شكل تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين محطة حاسمة في نضال الشعب الجزائري لاستعادة حريته من الاستعمار)). داعيا كل القوى العمالية إلى الالتفاف حول المسار الإصلاحي.
وكشف الرئيس عبدالمجيد تبون، أنه ((تم إنجاز أكثر من 141 بئرا استكشافية وإنتاجية تجسيدا للالتزام رقم 21)). مؤكدا على ((مواصلة تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ برنامج تثمين المحروقات)).
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