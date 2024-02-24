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تحول عميق في الجزائر

2/24/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، إن الجزائر تعيش تحولا عميقا على كافة الأصعدة بعد عملية الإصلاح الشاملة. وأكد تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس اتحاد العمال الجزائريين: ((ببالغ الفخر نحيي هذه الذكرى الغالية علينا جميعا)).
وأضاف الرئيس الجزائري، أنه ((يتعين على الجميع الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة التحديات)).
وقال تبون: ((لقد شكل تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين محطة حاسمة في نضال الشعب الجزائري لاستعادة حريته من الاستعمار)). داعيا كل القوى العمالية إلى الالتفاف حول المسار الإصلاحي.
وكشف الرئيس عبدالمجيد تبون، أنه ((تم إنجاز أكثر من 141 بئرا استكشافية وإنتاجية تجسيدا للالتزام رقم 21)). مؤكدا على ((مواصلة تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ برنامج تثمين المحروقات)).

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