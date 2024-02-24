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ماكرون يتغيب عن G7 ويهرب من المزارعين الغاضبين

2/24/2024 2:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) يتغيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قمة G7 في كييف بعد أن قرر تمضية يومه في المعرض الزراعي الدولي بالعاصمة باريس على خلفية احتجاجات المزارعين التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA أن ماكرون لن يشارك في قمة ((مجموعة السبع)) G7 التي انعقدت أمس عبر تقنية الفيديو من عاصمة أوكرانيا كييف بمبادرة من إيطاليا التي ترأس المجموعة بشكل غير رسمي.
ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سيحل مكان ماكرون ممثلا عنه في هذه القمة. ونقلت عن بيان الإليزيه أن ماكرون ((منشغل طوال اليوم في المعرض الزراعي الدولي)) في باريس.
وفي وقت سابق من صباح اليوم تم تأجيل افتتاح المعرض بسبب الاحتجاجات ضد ماكرون، وكان من المفترض افتتاح هذا المعرض السنوي الضخم جنوبي العاصمة في الـ09:00 بعد أن يقطع ماكرون الشريط الأحمر، لكن وصوله أثار احتجاجات المزارعين.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل عدد من الزعماء الغربيين، بينهم رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا، إلى كييف في ((زيارة تضامنية)) تصادف الذكرى الثانية لانطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
في ذات السياق، انشغلت مواقع التواصل في فرنسا أمس بلقطة لماكرون وهو يهرب بحماية مرافقته من هجوم المزارعين المحتجين أثناء زيارته معرضا زراعيا جنوبي العاصمة باريس، وانتشرت مقاطع فيديو غير معهودة تظهر ما حدث.
وأثناء تذوقه العسل الطبيعي هاجمه أحد المزارعين الغاضبين من سياسات حكومته إزاء القطاع الزراعي في البلاد، علما أن موجة من احتجاجات المزارعين تشهدها البلاد منذ أسابيع عديدة.

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