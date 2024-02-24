وصول الطائرة الـ9 لإغاثة الشعب الأوكراني

(MENAFN
- Al Watan) وصلت، اليوم، إلى مطار زوسوف البولندي، القريب من الحدود الأوكرانية، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني. وتشتمل حمولة الطائرات على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي 80 طنا.
يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
من جانب آخر، تخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 629 مليون ريال، بينما تجاوز عدد المتبرعين مليونا و742 ألف متبرع.
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