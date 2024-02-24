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وصول الطائرة الـ9 لإغاثة الشعب الأوكراني

2/24/2024 2:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت، اليوم، إلى مطار زوسوف البولندي، القريب من الحدود الأوكرانية، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني. وتشتمل حمولة الطائرات على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي 80 طنا.
يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
من جانب آخر، تخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 629 مليون ريال، بينما تجاوز عدد المتبرعين مليونا و742 ألف متبرع.

MENAFN24022024000089011017ID1107894350

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