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تحذيرات من أمطار الأيام السبعة

2/24/2024 2:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول أمطار على معظم مناطق المملكة بدءا من اليوم وحتى الأحد المقبل.
وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة وهبوب رياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الجوف والحدود الشمالية والشرقية، بينما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة، ومناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.
وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة وهبوب رياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ورماح وثادق وشقراء وحريملاء والدرعية ومرات وضرما، ومنطقة المدينة المنورة.

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