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جازان تحتضن معسكر الأخضر

2/24/2024 2:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت تدريبات المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في جازان، حيث يقيم معسكره الداخلي، والذي يستمر 10 أيام، استعدادًا للمشاركة في بطولة كوسافا الدولية لكرة القدم الشاطئية، المقرر إقامتها في مدينة ديربان بجمهورية جنوب أفريقيا في الفترة من 17 إلى 23 مارس المقبل.
وقص الأخضر شريط تدريباته الرياضية، على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الترابي، واشتملت على تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية، قبل أن تختتم التدريبات بإجراء مناورة على الملعب الترابي.
ويشارك 17 لاعبًا في المعسكر تحت قيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك.

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