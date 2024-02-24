جازان تحتضن معسكر الأخضر

(MENAFN
- Al Watan) انطلقت تدريبات المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في جازان، حيث يقيم معسكره الداخلي، والذي يستمر 10 أيام، استعدادًا للمشاركة في بطولة كوسافا الدولية لكرة القدم الشاطئية، المقرر إقامتها في مدينة ديربان بجمهورية جنوب أفريقيا في الفترة من 17 إلى 23 مارس المقبل.
وقص الأخضر شريط تدريباته الرياضية، على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الترابي، واشتملت على تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية، قبل أن تختتم التدريبات بإجراء مناورة على الملعب الترابي.
ويشارك 17 لاعبًا في المعسكر تحت قيادة المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك.
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