النادي السعودي ببرايتون يحتفي بذكرى التأسيس

(MENAFN
- Al Watan) احتفل النادي السعودي بمدينة برايتون جنوب المملكة المتحدة مساء أمس الخميس ٢٢ فبراير بذكرى يوم التأسيس المجيدة للمملكة العربية السعودية في رحاب جامعة ساسكس، وذلك تحت رعاية الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بلندن.
وحضر الاحتفال جمع كبير من الطلاب المبتعثين والمرافقين معبرين عن اعتزازهم بهذا الوطن وعمق تاريخه. كما اشتمل الاحتفال على معرض تعريفي عن تاريخ السعودية منذ ثلاثة قرون وعبر مراحلها الثلاث يصاحبه ركن للتراث الوطني عرض فيه العديد من المقتنيات السعودية الأثرية.
وأوضح رئيس النادي السعودي ببرايتون باحث الدكتوراة بجامعة ساسكس محمد بن خالد آل حيدان، أن أحد أهداف النادي ربط المواطن في الخارج بالوطن من خلال إقامة المناسبات الوطنية والاحتفال بها. وأقيم الاحتفال في رحاب جامعة ساسكس لكي يتسنى للسعوديين مشاركة تاريخهم وإرثهم المجيد والاعتزاز بدولتهم وطناً وقيادة مع الأجانب الذين حضروا هذه المناسبة. ورفع آل حيدان التهنئة باسم طلاب وطالبات برايتون إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وسفير المملكة في لندن بهذه الذكرى الغالية على قلوب السعوديين.
MENAFN24022024000089011017ID1107894347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.