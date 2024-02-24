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النادي السعودي ببرايتون يحتفي بذكرى التأسيس

2/24/2024 2:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفل النادي السعودي بمدينة برايتون جنوب المملكة المتحدة مساء أمس الخميس ٢٢ فبراير بذكرى يوم التأسيس المجيدة للمملكة العربية السعودية في رحاب جامعة ساسكس، وذلك تحت رعاية الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بلندن.
وحضر الاحتفال جمع كبير من الطلاب المبتعثين والمرافقين معبرين عن اعتزازهم بهذا الوطن وعمق تاريخه. كما اشتمل الاحتفال على معرض تعريفي عن تاريخ السعودية منذ ثلاثة قرون وعبر مراحلها الثلاث يصاحبه ركن للتراث الوطني عرض فيه العديد من المقتنيات السعودية الأثرية.
وأوضح رئيس النادي السعودي ببرايتون باحث الدكتوراة بجامعة ساسكس محمد بن خالد آل حيدان، أن أحد أهداف النادي ربط المواطن في الخارج بالوطن من خلال إقامة المناسبات الوطنية والاحتفال بها. وأقيم الاحتفال في رحاب جامعة ساسكس لكي يتسنى للسعوديين مشاركة تاريخهم وإرثهم المجيد والاعتزاز بدولتهم وطناً وقيادة مع الأجانب الذين حضروا هذه المناسبة. ورفع آل حيدان التهنئة باسم طلاب وطالبات برايتون إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وسفير المملكة في لندن بهذه الذكرى الغالية على قلوب السعوديين.

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