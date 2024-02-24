Saudi Cup سعودي للمرة الثالثة

(MENAFN
- Al Watan) توج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مالك الجواد سنيور بسكادور، شرف الحريري بكأس السعودية 2024، بعدما ظفر بالشوط الأخير في سباقات Saudi Cop التي أقيمت خلال يومي 23 و24 من فبراير،
ليعيد الللقب للجياد السعودية، بعدما حقق مشرف للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بطولة النسخة الثانية 2021، فيما توج الجواد إمبليم رود للأمير سعود بن سلمان بلقب النسخة الثالثة 2022، ويحصد اللقب الثالث للخيل السعودية في البطولة الأغلى عالميا.
وشهد اليوم الختامي للبطولة 9
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