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Saudi Cup سعودي للمرة الثالثة

2/24/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Al Watan) توج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مالك الجواد سنيور بسكادور، شرف الحريري بكأس السعودية 2024، بعدما ظفر بالشوط الأخير في سباقات ⁩ Saudi Cop التي أقيمت خلال يومي 23 و24 من فبراير،

ليعيد الللقب للجياد السعودية، بعدما حقق مشرف للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بطولة النسخة الثانية 2021، فيما توج الجواد إمبليم رود للأمير سعود بن سلمان بلقب النسخة الثالثة 2022، ويحصد اللقب الثالث للخيل السعودية في البطولة الأغلى عالميا.
وشهد اليوم الختامي للبطولة 9


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