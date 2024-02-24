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تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

2/24/2024 2:21:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1042 شاحنة، 510 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 2220 راكبا بموانئها .

وذكرت الهيئة – وفقا لبيان – أن حركة الواردات شملت 65500 طن بضائع، 481 شاحنة، 495 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 561 شاحنة، 15 سيارة .

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وأوضحت أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة (وادي سفاجا)، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، والسفينة (بوسيدون إكسبريس)، بينما تغادر العبارة (أمل) .

كما شهد ميناء نويبع تداول 3700 طن، 440 شاحنة ، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر)، لأربع سفن، هي:“آيلة، بريدج، كوين نفرتيتي، آور”، فيما استقبل ميناء بور توفيق السفينة (درة جدة) وعلى متنها 400 سيارة قادمة من جدة .

المصدر:

MENAFN24022024000202011048ID1107894345

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