تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1042 شاحنة، 510 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 2220 راكبا بموانئها .

وذكرت الهيئة – وفقا لبيان – أن حركة الواردات شملت 65500 طن بضائع، 481 شاحنة، 495 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 561 شاحنة، 15 سيارة .

موضوعاتتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة ارتفاع أسعار عقود تأمين السفن على خلفية هجمات البحر الأحمر وزير النقل يتفقد ميناء كيجالي الجاف برواندا

وأوضحت أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة (وادي سفاجا)، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، والسفينة (بوسيدون إكسبريس)، بينما تغادر العبارة (أمل) .

كما شهد ميناء نويبع تداول 3700 طن، 440 شاحنة ، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر)، لأربع سفن، هي:“آيلة، بريدج، كوين نفرتيتي، آور”، فيما استقبل ميناء بور توفيق السفينة (درة جدة) وعلى متنها 400 سيارة قادمة من جدة .

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