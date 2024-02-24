تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1042 شاحنة، 510 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 2220 راكبا بموانئها .
وذكرت الهيئة – وفقا لبيان – أن حركة الواردات شملت 65500 طن بضائع، 481 شاحنة، 495 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 561 شاحنة، 15 سيارة .
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وأوضحت أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة (وادي سفاجا)، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، والسفينة (بوسيدون إكسبريس)، بينما تغادر العبارة (أمل) .
كما شهد ميناء نويبع تداول 3700 طن، 440 شاحنة ، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر)، لأربع سفن، هي:“آيلة، بريدج، كوين نفرتيتي، آور”، فيما استقبل ميناء بور توفيق السفينة (درة جدة) وعلى متنها 400 سيارة قادمة من جدة .
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107894345
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