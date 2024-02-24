اتحاد الصناعات: القطاع الخاص له دور فى زيادة حجم الاستثمارت بين مصر ورواندا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس لجنة التعاون الأفريقي فى اتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا مما يساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وقال شريف خلال اجتماعه اليوم مع القائم بأعمال رئيس رابطة رجال الأعمال بالقطاع الخاص برواندا إن الاجتماع استهدف تفعيل تعزيز الاستثمارات بين الدولتين وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين اتحاد الصناعات المصرية ورابطة رجال الأعمال في القطاع الخاص برواندا.
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وأضاف الجبلي، أن رابطة رجال الأعمال في القطاع الخاص برواندا تعد شريكًا حيويًا في تحقيق تلك الأهداف، حيث تسهم الشركات الرواندية في تعزيز قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في البلاد وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، يمكن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية.
وكشف الجبلي، أن الجانب الرواندي قام بتقديم الدعوه لمصر للاشتراك في معرض رواندا الدولي الذي سيقام في شهر يوليو القادم بأخذ جناح مصري لتقديم الصناعات المصرية بهدف التصدير إلي رواندا والدول المحيطة بها كأوغندا والكونغو الديمقراطية وبروندي.
وأشار الجبلي إلي أن تلك المبادرة تأتي في إطار جهود لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية، وتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
وتوقع الجبلي، أن يؤدي تفعيل بروتوكول التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ورابطة رجال الأعمال في القطاع الخاص برواندا إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة خاصة في مجال المقاولات ومواد البناء ومشروعات البنية التحتية والتعبئة والتغليف .
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107894344
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