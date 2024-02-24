اتحاد الصناعات: القطاع الخاص له دور فى زيادة حجم الاستثمارت بين مصر ورواندا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس لجنة التعاون الأفريقي فى اتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا مما يساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال شريف خلال اجتماعه اليوم مع القائم بأعمال رئيس رابطة رجال الأعمال بالقطاع الخاص برواندا إن الاجتماع استهدف تفعيل تعزيز الاستثمارات بين الدولتين وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين اتحاد الصناعات المصرية ورابطة رجال الأعمال في القطاع الخاص برواندا.

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وأضاف الجبلي، أن رابطة رجال الأعمال في القطاع الخاص برواندا تعد شريكًا حيويًا في تحقيق تلك الأهداف، حيث تسهم الشركات الرواندية في تعزيز قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في البلاد وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، يمكن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية.

وكشف الجبلي، أن الجانب الرواندي قام بتقديم الدعوه لمصر للاشتراك في معرض رواندا الدولي الذي سيقام في شهر يوليو القادم بأخذ جناح مصري لتقديم الصناعات المصرية بهدف التصدير إلي رواندا والدول المحيطة بها كأوغندا والكونغو الديمقراطية وبروندي.

وأشار الجبلي إلي أن تلك المبادرة تأتي في إطار جهود لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية، وتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

وتوقع الجبلي، أن يؤدي تفعيل بروتوكول التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ورابطة رجال الأعمال في القطاع الخاص برواندا إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة خاصة في مجال المقاولات ومواد البناء ومشروعات البنية التحتية والتعبئة والتغليف .

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