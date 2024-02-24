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مشاورات أمريكية فرنسية بريطانية حول سبل الحد من التهديد النووي

2/24/2024 2:21:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقد كبار مسؤولي الإليزيه والبيت الأبيض ومكتب مجلس الوزراء البريطاني مشاورات حول سبل الحد من التهديد النووي.

وذكر البيت الأبيض – في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم – أن“هذه المشاورات تشكل جزءًا من التعاون الثلاثي طويل الأمد والمستمر لمنع انتشار المواد النووية وتعزيز القدرات التعاونية لمواجهة التهديد الذي يشكله إرهاب أسلحة الدمار الشامل في جميع أنحاء العالم”.

موضوعات متعلقة العقوبات ليست السبيل الأنسب لمحاربة“بوتين” كندا وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون أمني وتخصيص 3 مليارات دولار كندي لكييف رئيس وزراء إيطاليا السابق يدعو الاتحاد الأوروبي الى الاستثمار بكثافة المصدر:

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