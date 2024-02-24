الجارديان: حرب أوكرانيا أثبتت أن روسيا لا تشكل خطرا وشيكا على أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد مقال نشرته صحيفة“الجارديان” البريطانية أن الحرب التي تدور رحاها في الوقت الراهن بين القوات الروسية والأوكرانية والتي بدأت منذ عامين أثبتت أن روسيا لا تشكل خطرا وشيكا على الدول الأوروبية.

وقال كاتب المقال أناتول ليفين، مدير قسم“أوراسيا” في“معهد كوينسي للسياسات الرشيدة” بالولايات المتحدة، إنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل عامين انتشرت العديد من الدعوات عبر أرجاء القارة الأوروبية تحذر من نشوب حرب بين روسيا والدول الغربية، إلا أنه بات من الواضح أن تلك الدعوات لم تكن تهدف سوى لاستقطاب الرأي العام الأوروبي لتأييد فكرة زيادة ميزانية الدفاع وإعادة تسليح الدول الأوروبية.

موضوعاتالعقوبات ليست السبيل الأنسب لمحاربة“بوتين” كندا وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون أمني وتخصيص 3 مليارات دولار كندي لكييف رئيس وزراء إيطاليا السابق يدعو الاتحاد الأوروبي الى الاستثمار بكثافة

وأضاف المقال أنه على الرغم من أن روسيا لا تمثل خطرا وشيكا على الدول الأوروبية إلا أن فكرة زيادة ميزانية الدفاع فكرة جيدة في حد ذاتها على الرغم من أن أسلوب الترويج لها من خلال تخويف الشعوب الأوروبية من حرب محتملة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لم يكن هو الأسلوب الأمثل.. مشيرا إلى أن احتمالات نشوب مثل تلك الحرب بين روسيا ودول حلف الناتو تكاد تكون غير قائمة.

وفي هذا السياق، أعاد الكاتب إلى الأذهان تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أكد فيها أن بلاده غير معنية بمهاجمة دول حلف الناتو ولا تنوي القيام بذلك إلا إذا تعرضت روسيا لهجوم من جانب تلك الدول.

وأوضح الكاتب أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو لتصديق الرئيس الروسي أولها أنه وبعد مرور عامين من الحرب في أوكرانيا لم تتمكن روسيا خلال العام الماضي من تحقيق أي نجاح ملموس سوى السيطرة على مدينتين في إقليم دونباس على الرغم من التفوق العددي للقوات الروسية مقارنة بالقوات الأوكرانية.

ورجح الكاتب أن روسيا لن تفكر أن أي هجوم على دول الناتو سوف يكتب له النجاح خاصة أن قدرات دول الناتو مجتمعة تفوق القدرات العسكرية الروسية.

ورأى إلى أن تهديدات الرئيس بوتين باستخدام السلاح النووي لم تكن تهدف سوى لردع الولايات المتحدة ودول الناتو عن التدخل مباشرة في حرب أوكرانيا، موضحا أن الجانب الروسي إلى الآن لم يتعرض لأي من دول حلف الناتو على الرغم من حجم المساعدات الضخمة التي تقدمها تلك الدول لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أكد الكاتب أنه على الرغم من عدم وجود تهديد حقيقي من جانب روسيا، إلا أنه من الضروري أن تسعى الدول الأوروبية لتعزيز قدراتها العسكرية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها خاصة في ظل المخاوف التي تنتاب أوروبا في الوقت الحالي من تخلي واشنطن عن الدفاع عنها وضمان أمن الدول الأوروبية بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول التزام أمريكا بالدفاع عن الدول الأوروبية.

واختتم الكاتب مقاله قائلا“إنه إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على الدفاع عن نفسها والتخلي عن الدور الأمريكي في هذا الصدد لكانت عارضت مطالب واشنطن بتوسيع عضوية حلف الناتو ولكانت نجحت في نفس الوقت في التوصل لتسوية سلمية مع روسيا فيما يخص حرب أوكرانيا”، مؤكدا أن الدول الأوروبية التي يمكنها الدفاع عن نفسها دون اللجوء إلى مساعدة واشنطن سوف تكون قادرة كذلك على معارضة“السياسات الأمريكية الكارثية في الشرق الأوسط”.

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