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((سوديك)).. استفادة مرتقبة من تنمية الساحل الشمالي

2/24/2024 2:21:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ستشهد شركات القطاع العقاري قفزة مرتقبة في أسهمها خلال الفترة المقبلة بعد إتمام الحكومة صفقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي والتى جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، وسيشارك في عملية التطوير الشركات العقارية العاملة في السوق المصرية لاسيما“سوديك” المملوكة للدار الإماراتية التابعة بدورها لأبوظبي القابضة.

واستحوذت الشركة“القابضة للاستثمارADQ” على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة، مقابل 24 مليون دولار، بهدف تنمية المنطقة من ويتلك تحالف شركة الدار العقارية والقابضة (ADQ) نحو 85.52% من رأس المال القائم لشركة“سوديك” بعد موافقة مساهميها على عرض الشراء الإجباري الذي قدمه التحالف.

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وأغلق سهم شركة السادس من أكتوبر متراجعًا عند مستوى 52.65 جنيه للسهم، مستحوذًا على 97.8 مليون جنيه من إجمالى تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت المبيعات التعاقدية للشركة بنسبة 42% لتسجل 30 مليار جنيه خلال عام 2023، مدفوعة بشكل أساسى ببيع نحو 1984 وحدة العام الماضى.

وبلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 1.37 مليار جنيه وبهامش صافى الربح 13%، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 3.85 جنيه.

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