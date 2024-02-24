((سوديك)).. استفادة مرتقبة من تنمية الساحل الشمالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ستشهد شركات القطاع العقاري قفزة مرتقبة في أسهمها خلال الفترة المقبلة بعد إتمام الحكومة صفقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي والتى جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، وسيشارك في عملية التطوير الشركات العقارية العاملة في السوق المصرية لاسيما“سوديك” المملوكة للدار الإماراتية التابعة بدورها لأبوظبي القابضة.
واستحوذت الشركة“القابضة للاستثمارADQ” على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة، مقابل 24 مليون دولار، بهدف تنمية المنطقة من ويتلك تحالف شركة الدار العقارية والقابضة (ADQ) نحو 85.52% من رأس المال القائم لشركة“سوديك” بعد موافقة مساهميها على عرض الشراء الإجباري الذي قدمه التحالف.
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وأغلق سهم شركة السادس من أكتوبر متراجعًا عند مستوى 52.65 جنيه للسهم، مستحوذًا على 97.8 مليون جنيه من إجمالى تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي.
وارتفعت المبيعات التعاقدية للشركة بنسبة 42% لتسجل 30 مليار جنيه خلال عام 2023، مدفوعة بشكل أساسى ببيع نحو 1984 وحدة العام الماضى.
وبلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 1.37 مليار جنيه وبهامش صافى الربح 13%، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 3.85 جنيه.
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