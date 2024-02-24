((رأس الحكمة)) تعزز توقعات انتعاش أسهم العقارات والسياحة

أبدى محللون لأسواق المال توقعات إيجابية بشأن أداء أسهم العقارات والمقاولات والسياحة تحديدًا، بعد الإعلان عن توقيع عقود الشراكة بين مصر والإمارات فى تنفيذ مشروع رأس الحكمة ، مما سيدفع المؤشرات لاستكمال الصعود على المدى القصير، نظرًا للحجم الكبير للمشروع، وأشار بعض المحللين إلى أن الصفقة تحمل أخبارًا إيجابية للقطاع السياحى على المدى المتوسط.

فيما توقع الخبراء انتعاش أداء بعض الأسهم، وتحديدًا سوديك وطلعت مصطفى، بعد الإعلان عن تواجدهم كشركاء فى عمليات التنفيذ، وتواجد شركات أخرى عقارية فى قطاع السياحة.

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ذكر مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن خبر توقيع عقود تنفيذ مشروع رأس الحكمة، سيؤدى لانتعاش أداء قطاعات بعينها خلال الأسبوع الجارى، على رأسها أسهم قطاع العقارات والسياحة، وأبرزهم مجموعة طلعت مصطفى والتى أكد بيان الشركة القابضة الإماراتية شراكاتها بتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الشراكة مع نفس الصندوق بإدارة الفنادق التاريخية السبعة مؤخرًا، وتابع أن هناك شركات أخرى ستنتعش خلال الفترة المقبلة أبرزها بالم هيلز وأوراسكوم للتنمية، وسوديك.

وذكر أن هذه الاستثمارات ستظهر نتائجها على مؤشرات الاقتصاد الكلى بشكل كبير على المدى المتوسط، الذى لن يقل عن 3 سنوات.

شهدت البورصة المصرية، تداولات بقيمة نحو 30.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 8.2 مليار سهم، بتنفيذ 922 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 28.1 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 7.4 مليار ورقة منفذة على 836 مليون عملية بيع وشراء، وصعد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 2.53% إلى تريليونى جنيه.

فيما توقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون المالية القابضة، أن يستكمل المؤشر التحرك فى اتجاه عرضى على المدى القصير، على أن يعاود الصعود بقوة عقب اختراق الحد العلوى للحركة العرضية.

وأوضح أن السوق يتحرك بشكل عرضى بين مستوى دعم 25500 نقطة ومستوى مقاومة 30500 نقطة بعد أن صعد بشكل عنيف خلال الفترة الماضية، وذلك يعد أمر طبيعى، مشيرًا إلى أن هناك توازن بين القوى الشرائية والضغوط البيعية، فى الوقت الحالى.

فيما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.33% إلى 29309 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 8.43%إلى مستوى 7854 نقطة.

أشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى أن غالبية الأسهم التى ستتأثر إيجابيًا هى أسهم الشركات التى تحتاج توفير الدولار بالقطاع المصرفى، وتحديدًا قطاعات البتروكيماويات والأسمدة.

ذكر أن أسهم سوديك وبالم هيلز وطلعت مصطفى أبرز الشركات التى سوف ينتعش أدائها خلال الفترة المقبلة وهى شركات عقارية ذات طابع سياحى بنسبة كبيرة.

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 1.6% إلى مستوى 36052 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 6.44% إلى مستوى 10815 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P نموًا بنحو 1.17% إلى مستوى 6040 نقطة.

واستحوذت تعاملات المصريين على 91.4% من إجمالى التداولات على الأسهم المقيدة، بينما حاز الأجانب نسبة 2.9% والعرب 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 122.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 7.6 مليون جنيه.

ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة رئيسى عند 29660 نقطة، وباختراقه لأعلى سيختبر مستوى 29850 نقطة.

وأوضح أنه يتوقع أن تكون جلسات الأسبوع الجارى إيجابية، على أن يشهد قطاعى الخدمات المالية غير المصرفية والأسمدة والبتروكيماويات نشاطًا ملحوظًا بجانب أسهم شركات المقاولات والسياحة.

ونصح المستثمرين ببناء مراكز شرائية فى الانخفاضات الحالية،والمتاجرة السريعة واستغلال التذبذب الناتج عن المضاربة.

مثلت تعاملات المصريين 90.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.9% والعرب 6.2%، وحقق الأجانب صافى شراء بنحو 2.4 مليار جنيه وسجل العرب صافى شراء بنحو 351.8 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

أوضحت رانيا الجندى، العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن تنفيذ صفقة رأس الحكمة يدعم استمرار نمو القطاع العقارى وقطاع البناء والتشييد مشيرة إلى أن سهم مجموعة طلعت مصطفى سيكون الأبرز فى هذا النمو خلال الفترة المقبلة لكونها شريك فى الصفقة.

وأوضحت أن توفير سيولة دولارية من الصفقة دفع تراجع أسعار الدولار فى السوق الموازية، مما سينتج عنها تراجعات المستثمرين عن التحوط فى الأسهم، بالإضافة إلى سحب السيولة من الشركات التى لديها موارد دولارية، أو لها شهادات إيداع دولية كسهم البنك التجارى الدولى.