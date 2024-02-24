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8.5 مليار دولار أرباح بيركشاير هاثاواي في 3 أشهر

2/24/2024 2:21:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي، السبت، عن ارتفاع كبير في أرباح التشغيل في الربع الرابع، وذلك بفضل المكاسب الضخمة في أعمال التأمين الخاصة بها، بينما قفزت السيولة" />





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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى 8.5 مليار دولار أرباح بيركشاير هاثاواي في 3 أشهر كتب : البورصة خاص السبت 24 فبراير 2024

وارن بافيت

أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي ، السبت، عن ارتفاع كبير في أرباح التشغيل في الربع الرابع، وذلك بفضل المكاسب الضخمة في أعمال التأمين الخاصة بها، بينما قفزت السيولة النقدية لديها إلى مستويات قياسية.

حققت بيركشاير هاثاواي، التابعة للملياردير وارن بافيت، أرباحا تشغيلية (تُشير إلى الأرباح من مجموعة من الشركات التابعة لها في مجالات التأمين والسكك الحديدية والمرافق) بقيمة 8.5 مليار دولار في الربع الرابع بنسبة نمو 28 بالمئة، بالمقارنة مع 6.6 مليار دولار كانت قد سجلتها في الربع المماثل من 2022.

موضوعات متعلقة العقوبات ليست السبيل الأنسب لمحاربة“بوتين” كندا وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون أمني وتخصيص 3 مليارات دولار كندي لكييف رئيس وزراء إيطاليا السابق يدعو الاتحاد الأوروبي الى الاستثمار بكثافة

بالنسبة لعام 2023 بأكمله، ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 37.35 مليار دولار في 2023، بزيادة 17 بالمئة عن 30.85 مليار دولار في العام الذي سبقه.

كما احتفظت بيركشاير، التي يقع مقرها في أوماها، بمبلغ 167.6 مليار دولار نقدًا في الربع الرابع، وهو مستوى قياسي يتجاوز الرقم السابق البالغ 157.2 مليار دولار في الربع السابق.

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