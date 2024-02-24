الجزائر: خطة استثمارية طموحة لزيادة إنتاج الوقود بنسبة 2%؜ سنوياً

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات (الوقود) من خلال خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2 بالمئة سنوياً خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027 لتصل إلى حوالي 209 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2027.

جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتأميم المحروقات، اليوم بولاية تيميمون بجنوبي الجزائر .

موضوعاتالعقوبات ليست السبيل الأنسب لمحاربة“بوتين” كندا وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون أمني وتخصيص 3 مليارات دولار كندي لكييف رئيس وزراء إيطاليا السابق يدعو الاتحاد الأوروبي الى الاستثمار بكثافة

وأوضح تبون أن الجزائر ستواصل الاستثمار في اكتشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول القائمة، فضلا عن تكثيف الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج تثمين المحروقات الذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في مجال البتروكيمياء، وذلك في إطار تجسيد التزامه بتشجيع إنتاج الطاقة وتصديرها عبر تكثيف جهود إنتاج الطاقات الأحفورية.

وأعرب عن ثقته في نجاح انعقاد أعمال القمة ال7 للغاز بالجزائر مارس المقبل لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل، مؤكدا أن الجزائر التزمت بمرافقة مسار الانتقال الناجح نحو الطاقات المتجددة، والتمركز كفاعل أساسي في إنتاج الكهرباء ودعم إعادة التشجير والتنوع البيولوجي.

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