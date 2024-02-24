الجزائر: خطة استثمارية طموحة لزيادة إنتاج الوقود بنسبة 2%؜ سنوياً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات (الوقود) من خلال خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2 بالمئة سنوياً خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027 لتصل إلى حوالي 209 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2027.
جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتأميم المحروقات، اليوم بولاية تيميمون بجنوبي الجزائر .
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وأوضح تبون أن الجزائر ستواصل الاستثمار في اكتشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول القائمة، فضلا عن تكثيف الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج تثمين المحروقات الذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في مجال البتروكيمياء، وذلك في إطار تجسيد التزامه بتشجيع إنتاج الطاقة وتصديرها عبر تكثيف جهود إنتاج الطاقات الأحفورية.
وأعرب عن ثقته في نجاح انعقاد أعمال القمة ال7 للغاز بالجزائر مارس المقبل لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل، مؤكدا أن الجزائر التزمت بمرافقة مسار الانتقال الناجح نحو الطاقات المتجددة، والتمركز كفاعل أساسي في إنتاج الكهرباء ودعم إعادة التشجير والتنوع البيولوجي.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107894337
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