رئيس وزراء إيطاليا السابق يدعو الاتحاد الأوروبي الى الاستثمار بكثافة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الرئيس السابق للحكومة الإيطالية ماريو دراغي، الذي يعدً تقريراً بشأن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، أنه سيتعين على التكتّل الاستثمار“بكثافة” خلال وقت قصير، وأن يحشد تمويلاً عامّاً وخاصّاً جديداً.

وقال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع لوزراء مال الدول الـ27 الأعضاء في التكتل في غنت (غرب بلجيكا)“لقد حدثت تغييرات عميقة كثيرة في السنوات الأخيرة في النظام الاقتصادي العالمي”، مشيراً إلى أنّ إحدى النتائج تتمثل في أنّه“سيتعيّن الاستثمار بشكل مكثّف في أوروبا خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً”.

موضوعاتالعقوبات ليست السبيل الأنسب لمحاربة“بوتين” كندا وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون أمني وتخصيص 3 مليارات دولار كندي لكييف الجزائر: خطة استثمارية طموحة لزيادة إنتاج الوقود بنسبة 2%؜ سنوياً

ويمثّل التحوّل نحو الطاقة الخضراء ومحاربة التغيّر المناخي والثورة الرقمية وإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا، تحدّيات هائلة بالنسبة إلى الدول الـ27 في وقت تسعى فيه إلى خفض ديونها وعجز ميزانياتها.

ويثير موضوع الاستثمارات تساؤلات بشأن إمكان الحصول على قرض أوروبي مشترك جديد، بعد خطة التعافي التاريخية لمرحلة ما بعد كوفيد التي بلغت قيمتها 800 مليار يورو، وهي فكرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعمها مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، بينما رفضتها دول عدة في الاتحاد من بينها ألمانيا.

وتثير احتياجات الاستثمار أيضاً مسألة تحسين تكامل الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي من أجل تعبئة المدّخرات الخاصة بشكل أكثر فعالية، وهو موضوع تكافح الدول السبع والعشرون في سبيل إحراز تقدّم فيه، في ظل المصالح الوطنية المتباينة.

وفي هذا السياق، اقترح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة المضي قدماً مع عدد من الدول الراغبة في إنشاء مشروع ادخاري أوروبي. كما يأمل وزراء المال في الاتفاق على قائمة من الأهداف لإنشاء أسواق رأس المال في أوروبا خلال اجتماعهم المقبل في 11 مارس.

من جهة أخرى، تمّت مناقشة تعبئة موارد بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القطاع النووي والإنفاق العسكري.

ويتعيّن على ماريو دراغي أن يقدّم تقريراً نهاية يونيو بشأن القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.

وأتاح اجتماع غنت الفرصة لإجراء أوّل تبادل للآراء بهذا الشأن مع الوزراء، في وقت يعملون فيه على إعداد توجّهات المفوضية الأوروبية المقبلة التي ستتولّى مهامها بعد انتخابات يونيو.

وقال المسؤول الإيطالي إنّ على الاتحاد الأوروبي أن يفكّر في“كيفية تمويل هذه الاحتياجات الاستثمارية” عبر تعبئة“المدخرات الخاصة بطريقة أكبر بكثير ممّا كانت عليه في الماضي، وليس فقط الأموال العامة”.

من جهته، أكد وزير المال البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أنّ الاجتماعات التي انعقدت على مدى يومين في غنت تخللها“نقاش مكثف وخال من المحظورات”.

المصدر: