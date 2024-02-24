كندا وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون أمني وتخصيص 3 مليارات دولار كندي لكييف

MENAFN - Al-Borsa News) وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اتفاقية تعاون أمني بين البلدين والتي بموجبها ستخصص كندا أكثر من 3 مليارات دولار كندي كمساعدات مالية ودفاعية كلية للعام الجاري لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تغريدة على منصة إكس:“من المؤكد أن أوكرانيا أقوى الآن مما كانت عليه قبل عامين.. لقد وقعنا اليوم على اتفاقية أمنية أخرى، مما يعزز موقف شعبنا، وخاصة جنودنا.. وهذا قرار قوي وجاء في الوقت المناسب ومن شأنه أن يعزز قدرتنا على الصمود بشكل كبير”.

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وعبر زيلينسكي عن امتنانه لترودو وجميع الكنديين حيث قال:“لقد وقفت إلى جانب أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب الشاملة.. وهو أمر قيم جدا بالنسبة لنا”.

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