قاعود: تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى نمو قطاع السياحة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال السابق ومدير مساعد الفنادق والسياحة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة كوليرز العالمية، إن تمكين القطاع الخاص سواء الشركات الصغيرة أو المتوسطة وكبيرة الحجم يساهم فى نمو القطاع السياحى.
وأضاف أن تلك الشركات لديها رؤية طموحة للنمو بالقطاع، لافتا إلى أهمية توفير الدولة والجهات المسئولة التسهيلات اللازمة لدعمها، من خلال تسهيل حصولها على التراخيص فى فترة زمنية أسرع.
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وأكد على ضرورة التعاون مع شركات الضيافة العالمية وبيوت الخبرة، للاستفادة من التجارب المتبادلة، وتحقيق الأهداف المطلوبة فى مدة زمنية محددة.
وأشار إلى أهمية وجود رؤية موحدة بين القطاع الخاص والعام، لتحقيق الخطة المستهدفة للنهوض بقطاع السياحة والضيافة فى مصر.
وقال إنه يجب تنفيذ كل التعاملات إلكترونيا، مع تشجيع فكرة الشراكات والاندماجات مع كيانات أخرى لزيادة حجم أعمال تلك الكيانات، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والعالمى.
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