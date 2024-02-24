Sunday, 25 February 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قاعود: تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى نمو قطاع السياحة

2/24/2024 2:21:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال السابق ومدير مساعد الفنادق والسياحة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة كوليرز العالمية، إن تمكين القطاع الخاص سواء الشركات الصغيرة أو المتوسطة وكبيرة الحجم يساهم فى نمو القطاع السياحى.

وأضاف أن تلك الشركات لديها رؤية طموحة للنمو بالقطاع، لافتا إلى أهمية توفير الدولة والجهات المسئولة التسهيلات اللازمة لدعمها، من خلال تسهيل حصولها على التراخيص فى فترة زمنية أسرع.

موضوعات متعلقة اتحادي الغرف العربية و التركية يؤكدان التعاون في إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية التنمية الصناعية: القطاع الخاص شريك أصيل مع الحكومة في رسم السياسة الصناعية اتحاد الصناعات: القطاع الخاص له دور فى زيادة حجم الاستثمارت بين مصر ورواندا

وأكد على ضرورة التعاون مع شركات الضيافة العالمية وبيوت الخبرة، للاستفادة من التجارب المتبادلة، وتحقيق الأهداف المطلوبة فى مدة زمنية محددة.

وأشار إلى أهمية وجود رؤية موحدة بين القطاع الخاص والعام، لتحقيق الخطة المستهدفة للنهوض بقطاع السياحة والضيافة فى مصر.

وقال إنه يجب تنفيذ كل التعاملات إلكترونيا، مع تشجيع فكرة الشراكات والاندماجات مع كيانات أخرى لزيادة حجم أعمال تلك الكيانات، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والعالمى.

MENAFN24022024000202011048ID1107894332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث