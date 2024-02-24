قاعود: تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى نمو قطاع السياحة

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال السابق ومدير مساعد الفنادق والسياحة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة كوليرز العالمية، إن تمكين القطاع الخاص سواء الشركات الصغيرة أو المتوسطة وكبيرة الحجم يساهم فى نمو القطاع السياحى.

وأضاف أن تلك الشركات لديها رؤية طموحة للنمو بالقطاع، لافتا إلى أهمية توفير الدولة والجهات المسئولة التسهيلات اللازمة لدعمها، من خلال تسهيل حصولها على التراخيص فى فترة زمنية أسرع.

موضوعاتاتحادي الغرف العربية و التركية يؤكدان التعاون في إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية التنمية الصناعية: القطاع الخاص شريك أصيل مع الحكومة في رسم السياسة الصناعية اتحاد الصناعات: القطاع الخاص له دور فى زيادة حجم الاستثمارت بين مصر ورواندا

وأكد على ضرورة التعاون مع شركات الضيافة العالمية وبيوت الخبرة، للاستفادة من التجارب المتبادلة، وتحقيق الأهداف المطلوبة فى مدة زمنية محددة.

وأشار إلى أهمية وجود رؤية موحدة بين القطاع الخاص والعام، لتحقيق الخطة المستهدفة للنهوض بقطاع السياحة والضيافة فى مصر.

وقال إنه يجب تنفيذ كل التعاملات إلكترونيا، مع تشجيع فكرة الشراكات والاندماجات مع كيانات أخرى لزيادة حجم أعمال تلك الكيانات، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والعالمى.