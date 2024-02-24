هل تطوى رأس الحكمة صفحة الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عانت مصر من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص العملات خلال الفترة الماضية ما تسبب فى اتساع الفجوة بين السوق الرسمى والموازى، وأدى إلى تسرب التدفقات النقدية للسوق الموازية.

تزامن ذلك مع احتياجات تمويلية مرتفعة بفعل جدول سداد الديون المرتفع والاحتياجات الاستيرادية الضخمة ما دفع مؤسسات التصنيف الدولية لخفض تصنيف مصر وصعًب الوصول للأسواق الدولية.

موضوعاتمصر تسدد 1.1 مليار دولار لصندوق النقد الدولى منذ بداية العام “معتوق بسيونى والحناوى” مستشار“ADQ” فى صفقة رأس الحكمة.. و”بيكر ماكينزى” للحكومة المصرية هل تدفع“رأس الحكمة” وكالات التصنيف الائتمانى لرفع تصنيف مصر؟

قال بنك الاستثمار الأمريكي،“مورجان ستانلى”، إن التدفقات النقدية الضخمة من صفقة رأس الحكمة تجعل الخفض المنتظر فى قيمة الجنيه ممكنًا فى الوقت الحالى، وبالتبعية التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وذكر أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد حول حزمة تمويلية شاملة فى حدود 10 مليارات دولار بخلاف التمويلات متعددة الأطراف بجانب خفض الجنيه إلى مستويات من 40 إلى 45 جنيها للدولار سيكون كافيا لتلبية الطلب المعلق، وغلق الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى.

لكنه ذكر أن التحرك نحو المزيد من المرونة فى سعر الصرف على المدى القصير سيكون شرطا لاستدامة التدفقات.

وأشار إلى أن الصفقة من جانب توفر سيولة نقدية كبيرة فى حدود 24 مليار دولار ومن جهة أخرى تُخفض عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 11 مليار دولار نتيجة تحويل الودائع لاستثمارات.

وكان عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى قد بلغ 11 مليار دولار فى نهاية العام الماضى، فيما بلغ العجز لدى البنوك التجارية نحو 16.2 مليار دولار.

وكان بين العوامل التى تُخفض تصنيف مصر حجم الدين الخارجى قصير الأجل الواجب سداده خلال عام والذى تجاوز 50 مليار دولار لكن بينه نحو 22 مليار دولار ودائع خليجية تُجدد باستمرار.

وبعد إبرام صفقة رأس الحكمة من المفترض انخفاض أرصدة الودائع العربية من نحو 31 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، نتيجة تحويل 11 مليار دولار لاستثمارات.

ولم تُظهر بيانات السوق بعد أداء تكلفة التأمين على الديون السيادية الجمعة، لكن قبل الإعلان عن الصفقة تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 أعوام 0.25% لتصل إلى 9.8 مقابل 10% الأربعاء.

وكان تكلفة التأمين قد تحسنت بشكل ملحوظ بعد تداول أنباء الصفقة والتى أكدتها“البورصة”، وأعلنت عنها الحكومة بشكل مُجهل فى أكثر من بيان صحفى.

أضاف“مورجان ستانلى” أن حجم الصفقة يعنى أن ما جذبته مصر من صافى استثمار أجنبى مباشر خلال نحو 3 سنوات ستجذبه فى أقل من شهرين وهو أداء أفضل من المتوقع فى البرنامج الأصلى مع صندوق النقد.

توقع“مورجان ستانلى” انخفاض سعر الصرف فى السوق الموازى بوضوح الأحد مع عودة العمل بالبنوك.

وأشار إلى انخفاض العقود الآجلة للجنيه أجل عام نحو 11.5% لتصل إلى 57.5 جنيه مقابل 65 جنيهًا فى بداية تعاملات الجمعة.

وبحسب متعاملين تواصلت معهم“البورصة” فإن هناك عمليات بيع يتم تنفيذها على سعر ما بين 49 و50 جنيهًا.

قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن حجم الاستثمار الإماراتى فى مشروع رأس الحكمة الأكبر والأبكر من المتوقع جنبًا إلى جنب مع زيادة برنامج مصر مع الصندوق يغطى الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكان“جولدمان ساكس” قد قدر الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 25 مليار دولار شاملة 17 مليار دولار لتغطية عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

أوضح أن التدفقات من النقد الأجنبى ستوفر سيولة كافية للبنك المركزى لتلبية الطلب المُعلق وتوحيد سوق الصرف فى خلال أيام أو أسابيع وقد ينطوى ذلك على خفض لكن محدود فى سعر الصرف الرسمى.

وأكد أن حجم أى تخفيض لقيمة العملة من المرجح أن يكون متواضعا نسبيا نظرا لموارد العملات الأجنبية التى ستكون متاحة فى البنوك.

وتوقع انخفاض حاد فى الطلب على المضاربة أو بغرض التحوط على العملات الأجنبية فى المصرى على خلفية الاستثمارات المعلنة.

أوضح أن ذلك يعنى أن الجنيه المصرى سيترفع خلال الأيام المقبلة، وسيكون مستفيدا من التدفقات الأجنبية وتراجع الطلب التحوطى.

وقال بنك الاستثمار“إى إف جى” فى تقريره السنوى إن توحيد سعر العملة من شأنه أن يوفر سيولة ما بين 12 و14 مليار دولار من التنازلات الدولارية، وإن البنك المركزى عليه أن يكمل ذلك الإجراء بتشديد السياسة النقدية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى اليوم إن مصر على بعض خطوات للاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى لتوفير سيولة كافية لمصر.

وقالت متحدثة الصندوق فى مؤتمر أمس الخميس، جولى كوزاك، إن المشاورات مع مصر بها تقدم ملحوظ وإنه يجرى العمل على تغطية أى احتياجات تمويلية متبقية لمصر.

قال أنجوس بلير، الرئيس التنفيذى لمعهد سينجت للأبحاث، إن الأنباء الإيجابية أخيرًا بدأت فى الظهور بمصر، وإن الاستثمارات توفر العملة الأجنبية التى تحتاجها بشدة كما أنها قد تكون إشارة على وصول الأزمة ذروتها.

أضاف أن ذلك التدفق القوى للعملة الأجنبية بالتزامن مع الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولى، سيؤدى إلى تحول مراكز العملة الأجنبية لدى البنك المركزى.

وذكر أنه يجب توقع بعض الخفض فى قيمة الجنيه بما يؤدى لتحول مستوى الثقة ويؤدى لحل السوق الموازية وتلبية الطلبات على العملة الأجنبية.

لكنه ذكر أن مصر لن تخرج من الأزمة وسيظل هناك تأثير سلبى بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس بفعل هجمات الحوثيين بجانب بعض التأثيرات على الإيرادات السياحة.

وقال إن الدليل الوحيد على أن مصر خرجت من أزمتها سيكون فى عودة القطاع الخاص للاستثمار والتوظيف وهوما سيكشفه مؤشر مديرى المشتريات.

وقال إن التضخم يظل أهم ما يقلقه لأنه يؤثر على الفئات الأكثر هشاشة، وأن مصر عليها أن تجد طرقا لخفض معدلات التضخم بشكل سريع يمكنها من خفض الفائدة أيضًا أسرع من المتوقع.

وقال إن من بين الطرق التى يرغب أن يرى مصر تسلكها لذلك تحسين مستوى الأمن الغذائى وزيادة الإنتاج الزراعى.