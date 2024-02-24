العقوبات ليست السبيل الأنسب لمحاربة بوتين

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الثالث، يتجادل المشرعون في واشنطن حول ما إذا كانوا سيواصلون إرسال المساعدات العسكرية، فيما أصبحت قدرة الكبح الأمريكية أقل بشأن حملتها المالية ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

وبعد أن استهدفت الكيانات الروسية، فإنها تهدد بفرض“عقوبات ثانوية” على مساعديهم الأجانب، كما أعلن البيت الأبيض في ديسمبر أنه سيحظر نظام الدولار في أي بنك يساعد روسيا في الوصول إلى السلع الحساسة، وبعد مقتل زعيم المعارضة الرئيسي في روسيا، أليكسي نافالني، كان من المفترض الإعلان عن عقوبات جديدة في 23 فبراير.

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وقبل ذلك بيومين، وافق الاتحاد الأوروبي على الجولة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف أيضًا شركات تبين أنها تساعد جهود بوتين الحربية، لكن المشكلة هي أن العقوبات لا تسير بشكل جيد.

منذ فبراير 2022، فرضت أمريكا وأوروبا وحلفاؤهما معًا عقوبات ضد أكثر من 16500 هدف روسي، وفقًا لمتتبع يديره شركة“كاستلوم”.

فقد سعوا بطرق مختلفة لكبح عائدات البترول الروسية، وحظر تصدير السلع الحساسة إلى البلاد، وتجميد احتياطيات البنك المركزي، وعزل بعض البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي، والهدف من ذلك هو استخدام نفوذ الغرب على التجارة والتمويل العالميين لمنع بوتين من الحصول على التكنولوجيا والعملة الأجنبية التي يحتاجها لشن الحرب، ولاقت مجموعة العقوبات التي تستهدف أحد أكبر الاقتصادات في العالم ترحيبًا باعتبارها غير مسبوقة.

وتعتقد مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية أن الصدمة التي تلت ذلك قد تؤدي إلى أزمة نقدية أو حتى انقلاب، لكن الواقع ثبت أنه مختلف تمامًا، فقد كان اقتصاد روسيا أكثر مرونة، وجهود العقوبات كانت أكثر سهولة بكثير مما كان مأمولاً.

وبعد فترة وجيزة من بدء الحرب، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بأكثر من العُشر بين 2021 و2023، لكنه توقع بحلول أكتوبر الماضي أن الناتج ربما يكون في الواقع قد ارتفع قليلاً خلال الفترة نفسها.

علاوة على ذلك، أظهرت الحرب مدى السرعة التي تجد بها التجارة العالمية والتدفقات المالية طريقًا للتغلب على الحواجز التي توضع في طريقها.

لنأخذ تجارة البترول الخام كمثال، ففي 2022، نُقل حوالي 60% من البترول الخام من غرب روسيا في ناقلات أوروبية، ثم فرضت دول مجموعة السبع سقفا للأسعار مما منع ناقلاتها من شحن البترول الروسي ما لم يتم تداوله بأقل من 60 دولار للبرميل.

ورداً على ذلك، نشأت بنية تحتية ظلية خارج سيطرة الغرب، والتي تنقل قدراً كبيراً من البترول الروسي بأسعار أعلى.

وفي هذه الأيام، يتم تداول البترول في دبي وهونج كونج بكميات أكبر من تلك التي يتم تداولها في جنيف، ونتيجة لذلك انحسرت قبضة الغرب على نظام الطاقة العالمي.

كما تكيفت التدفقات التجارية الأخرى، حيث يعمل الغرب بلا كلل على إضافة الشركات والأفراد الروس إلى قوائمه السوداء، لكن قسماً كبيراً من سكان العالم يعيشون في بلدان ترفض فرض عقوبات الغرب، وليس هناك ما يمنع الشركات الجديدة من الظهور وممارسة الأعمال التجارية هناك.

وحتى مع انهيار الصادرات المتجهة من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، بدأت دول مثل أرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان في استيراد مزيد من أوروبا، وأصبحت بشكل غامض موردا مهما للسلع الحيوية إلى روسيا.

كل هذا يفسر لماذا تتجه أمريكا وأوروبا إلى العقوبات الثانوية، لكن تلك العقوبات تواجه مشكلة أخرى.

فرغم فعاليتها، إلا أن لها آثار جانبية مزعجة، ومجرد التهديد بفرض عقوبات ثانوية قد يؤدي إلى إفلاس بنك.

فعندما قالت أمريكا في 2018 إنها ستفكر في تصنيف بنك“أيه بي إل في”، وهو بنك في لاتفيا، باعتباره مصدر قلق بشأن غسيل الأموال نظرًا لمساعدته كوريا الشمالية على تفادي العقوبات، فإن ذلك قاد المودعين والدائنين الأجانب للفرار وانهار البنك في غضون أيام، وبالفعل أصبحت البنوك الصينية أكثر حذراً في تعاملاتها مع الشركات الروسية، خوفاً من نفوذ بلاد العم سام.

لكن من المؤسف أن مثل هذه الممارسات القوية ستؤدي في الأمد البعيد إلى تآكل نفوذ أمريكا على النظام المالي العالمي، وهو ما يعود عليها بفوائد حقيقية.

وحتى أقوى أصدقاء أمريكا في أوروبا يمقتون العقوبات الثانوية التي تفرضها، والتي أدت في الماضي إلى فرض غرامات ضخمة على بعض بنوكها.

ولتنفيذ عقوباتها، يتعين على أمريكا أن تكون مستعدة لإثارة اضطرابات في أماكن مثل الهند وإندونيسيا والإمارات، والتي لا يرغب أي منها في أن يكون جزءًا من جهود فرض العقوبات.

وإذا نجحت أمريكا في تأكيد ممارساتها القوية، فقد تؤدي إلى غربلة تلك القوى الناشئة التي تأمل في اجتذابها مع تفكك العالم، وهذا من شأنه أن يضعف قبضتها على النظام المالي العالمي، من خلال تحفيزهم على الهروب من قبضتها عبر تجنب الدولار.

وللمرة الأولى في العام الماضي، تم إجراء مزيد من المدفوعات العابرة للحدود في الصين باليوان مقارنة بالدولار، وستميل الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

بالنسبة لصُناع السياسات في واشنطن وبروكسل، تحمل العقوبات جاذبية مغرية، فبينما يتلاشى الدعم السياسي لتمويل الحرب، تبدو هذه الأساليب وكأنها وسيلة رخيصة لإضعاف روسيا والدفاع عن أوكرانيا.

ومع ذلك، فإن العامين الماضيين يكشفان مدى تمني مثل هذا التفكير، فالعقوبات غير كافية، وتعزيزها سيؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل، وليس هناك سلاح سحري، فالحرب المالية ليست بديلاً عن إرسال الأموال والأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.