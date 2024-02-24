متحدث الوزراء: الصفقة الاستثمارية مع الإمارات ستمكننا من ضبط سعر الصرف ووقف التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف؛ مما يسهم في توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.
وأشار متحدث الحكومة – خلال اتصال هاتفي مع برنامج“الحياة اليوم” الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية“الحياة” مساء اليوم – إلى أن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة، حيث سيتم ستتم إقامة مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و”مارينا” سياحي عالمي ومطار سيتم انشاؤه جنوب المدينة، كما أن المدينة ستضم“حي مال وأعمال عالمي”، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.
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