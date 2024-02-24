Sunday, 25 February 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متحدث الوزراء: الصفقة الاستثمارية مع الإمارات ستمكننا من ضبط سعر الصرف ووقف التضخم

2/24/2024 2:21:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف؛ مما يسهم في توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.

وأشار متحدث الحكومة – خلال اتصال هاتفي مع برنامج“الحياة اليوم” الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية“الحياة” مساء اليوم – إلى أن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة، حيث سيتم ستتم إقامة مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و”مارينا” سياحي عالمي ومطار سيتم انشاؤه جنوب المدينة، كما أن المدينة ستضم“حي مال وأعمال عالمي”، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.

موضوعات متعلقة مصر تسدد 1.1 مليار دولار لصندوق النقد الدولى منذ بداية العام “معتوق بسيونى والحناوى” مستشار“ADQ” فى صفقة رأس الحكمة.. و”بيكر ماكينزى” للحكومة المصرية هل تدفع“رأس الحكمة” وكالات التصنيف الائتمانى لرفع تصنيف مصر؟ المصدر:

MENAFN24022024000202011048ID1107894329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث