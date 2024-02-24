متحدث الوزراء: الصفقة الاستثمارية مع الإمارات ستمكننا من ضبط سعر الصرف ووقف التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف؛ مما يسهم في توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.

وأشار متحدث الحكومة – خلال اتصال هاتفي مع برنامج“الحياة اليوم” الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية“الحياة” مساء اليوم – إلى أن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة، حيث سيتم ستتم إقامة مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و”مارينا” سياحي عالمي ومطار سيتم انشاؤه جنوب المدينة، كما أن المدينة ستضم“حي مال وأعمال عالمي”، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.

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