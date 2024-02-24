هل تدفع رأس الحكمة وكالات التصنيف الائتمانى لرفع تصنيف مصر؟

دفع بطء جذب تدفقات أجنبية لمصر فى وقت ترتفع فيه احتياجاتها التمويلية مؤسسات التصنيف الائتمانى لخفض تصنيف البلاد بشكل عنيف منذ بداية الأزمة الاقتصادية، لكن صفقة رأس الحكمة بتوفيرها تدفقات أعلى من المستهدف حتى فى برنامج مصر مع صندوق النقد من الاستثمارات الأجنبية ومبيعات الأصول على السواء، تحقق شرط مشترك وضعته مؤسسات التصنيف الائتمانى لرفع تصنيف مصر.

وقالت مؤسسات التصنيف فى تقارير منفصلة، إن توفر ثقة كافية فى قدرة الحكومة على توليد العملة الأجنبية، عبر برامج الخصخصة لمقابلة متطلبات خدمة الدين المتصاعدة خلال العامين المقبلين وزيادة احتياطى النقد الأجنبى، سيكون له أثر إيجابى على التصنيف.

وكان الشرط المشترك الآخر هو القدرة على زيادة الإيرادات بما يجعل حصة مدفوعات الفوائد من الإيرادات أقل ما يرفع الثقة فى قدرة البلاد على تجاوز الأثر المالى لخفض الجنيه.

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قالت سارة سعادة، محلل اقتصادى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن الصفقة سيكون لها أثر إيجابى على تصنيف مصر الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، خاصة أن أبرز المشكلات التى أثرت على تصنيف مصر مؤخرًا، كان عدم وجود سوق صرف عملات رسمى فعال، وعدم إمكانية تحويل الأرباح.

وذكرت أن التمويل الذى سيضخ بفضل الصفقة أكبر من احتياجات البلاد للعملة الأجنبية على المدى القصيرة، لذلك سيتم توظيفها فى عدة أغراض ما يساهم فى انفراجة بأصعدة مختلفة.

وأوضحت أن زيادة الاحتياطيات ستساهم بقوة فى تحسين التصنيف الائتمانى للبلاد،كما أن طبيعة الصفقة الاستثمارية تتيح موارد مستدامة بسبب حصة مصر من الأرباح.

أضافت أن تلك الصفقة سيتبعها إتمام الاتفاق مع صندوق النقد، الأمر الذى سيُعزز التصنيف الائتمانى بصورة أقوى.

وذكرت أن السيولة الجديدة ستساهم فى تلبية احتياجات استيرادية ودعم الاحتياطى الأجنبى، إلى جانب إعادة فاعلية السوق الرسمية للدولار ما يقلص الفجوة بين السعر الرسمى والسعر الموازى، لأن المضاربات على سعر العملة ستتقلص.

وتوقعت أن تعود تحويلات المصريين بالخارج للانتعاش لأن السيولة الجديدة ستُعيد الثقة فى القنوات الرسمية لتدبير الدولار، ما يقلص الطلب على الدولار بالسوق الموازى والتعاملات معها بشقيها العرض والطلب.

ويؤدى رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى تحسين قدرتها على الوصول للأسواق الدولية وطرح سندات وصكوك بالعملات الأجنبية وهو ما لم تنجح البلاد فيه خلال فترة الأزمة، ولجأت بدلًا من ذلك إلى الأسواق الآسيوية بطروحات صغيرة نسبيًا وبعد الحصول على ضمانات من مؤسسات دولية.

لكن أحمد عبد النبى مدير إدارة البحوث فى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، يرى أن تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية، مازال فى حاجة لمزيد من السيطرة على التضخم وتخفيض أسعار الفائدة وحل مشكلة تحويل الأرباح.

وأشار إلى أن السيولة الجديدة ستساهم فى تلبية احتياجات البلاد على عدة مستويات، سواء خدمة الدين الخارجى، وتدبير الاحتياجات الاستيرادية ودعم الاحتياطى الأجنبى للبلاد.

وعندما خفضت“موديز” للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية، مع تثبيت التصنيف عند CAA1 لم يكن نقص السيولة واتساع الفجوة هو كل ما يشغلها بل أشارت إلى أن تكلفة الاقتراض الحكومى الباهظة والتى باتت تستحوذ على جزء كبير من المصروفات وتجاوزت جملة الإيرادات من بين أسبابها.

وخفضت وكالت“ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى“B-” من“B” مع توقعات مستقرة، فى أكتوبر الماضى، وأبرزت التخوفات نفسها.