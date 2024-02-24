معتوق بسيونى والحناوى مستشار ADQ فى صفقة رأس الحكمة.. وبيكر ماكينزى للحكومة المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة”، أن مكتب معتوق بسيونى والحناوى لعب دور المستشار القانونى لشركة أبوظبى القابضة ADQ، فى صفقة الاستثمار بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة ، فيما قام“بيكر آند ماكينزى” حلمى حمزة وشركاؤهما بدور المستشار القانونى للحكومة المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية.
ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقارى، أمس الجمعة، تستحوذ بموجبها شركة“القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التى سيتم استخدامها للاستثمار فى مشاريع رئيسية فى جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادى وازدهارها.
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رأس الحكمة هى منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً فى شمال غرب القاهرة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالى ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% فى مشروع تطوير رأس الحكمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء:“هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر بكل المقاييس أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى مصر، والتى تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى”.
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