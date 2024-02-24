معتوق بسيونى والحناوى مستشار ADQ فى صفقة رأس الحكمة.. وبيكر ماكينزى للحكومة المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن مكتب معتوق بسيونى والحناوى لعب دور المستشار القانونى لشركة أبوظبى القابضة ADQ، فى صفقة الاستثمار بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة ، فيما قام“بيكر آند ماكينزى” حلمى حمزة وشركاؤهما بدور المستشار القانونى للحكومة المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية.

ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقارى، أمس الجمعة، تستحوذ بموجبها شركة“القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التى سيتم استخدامها للاستثمار فى مشاريع رئيسية فى جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادى وازدهارها.

موضوعاتهل تدفع“رأس الحكمة” وكالات التصنيف الائتمانى لرفع تصنيف مصر؟ “متحدث الوزراء”: الصفقة الاستثمارية مع الإمارات ستمكننا من ضبط سعر الصرف ووقف التضخم هل تطوى“رأس الحكمة” صفحة الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

رأس الحكمة هى منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً فى شمال غرب القاهرة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالى ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% فى مشروع تطوير رأس الحكمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء:“هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر بكل المقاييس أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى مصر، والتى تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى”.