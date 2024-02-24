مصر تسدد 1.1 مليار دولار لصندوق النقد الدولى منذ بداية العام

MENAFN - Al-Borsa News) سددت مصر لصندوق النقد الدولى 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى، بواقع 255 مليون دولار فى يناير و817 مليون دولار فى فبراير الماضى، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولى المنشورة على موقعه الإلكترونى، يتعين على مصر سداد نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس المقبل.

وبدأت مصر رحلة الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى 2016 عبر برنامج التسهيل الممدد وأتاح حينها تمويلات بقيمة 12 مليار دولار، فيما اقترضت خلال فترة كورونا نحو 8 مليارات دولار ما بين تمويل طارىء بقيمة 2.7 مليار دولار وتمويل تمويل استعداد ائتمانى بقيمة 5 مليارات دولار.

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وبدأت الحكومة سداد ديونها لصندوق النقد الدولى فى 2021 عبر سداد نحو 920.2 مليون دولار، ما بين أصل قرض وفوائد، وفى عام 2022 سددت نحو 1.8 مليار دولار وفى 2023 نحو 3.75 مليار دولار.

وبلغ إجمالى أصل الدين الذى سددته مصر 5.03 مليار دولار فيما يتبقى عليها سداد نحو 15 مليار دولار بخلاف الفوائد.

ومصر وهى ثانى أكبر مقترض فى العالم من الصندوق تسعى لاستئناف برنامج وقعته مع الصندوق فى عام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار قبل أن يتعثر خلال الشهور الماضية مع اشتداد أزمة العملة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بات قريبًا للغاية.

وتراوحت توقعات المؤسسات البحثية للقرض الجديد بعد زيادته إلى ما بين 6 و10 مليارات دولار، بخلاف تمويلات متُعددة الأطراف، أفصح عنها مؤخرًا رئيس الوزراء المصرى، وخص بالذكر البنك الدولى والاتحاد الأوروبى مؤكدًا على أن الاتفاق معاهم بات على بعد خطوات.

وسرعت مصر الخُطى نحو تمويل الفجوة التمويلية بالصفقة الكبرى التى أعلنت عنها عبر شراكة تطوير رأس الحكمة باستثمارات 24 مليار دولار بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصرى.