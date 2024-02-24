ورشة في شركة محافظة القدس/ فرع محافظة رام الله والبيرة حول الاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN /اختتمت دائرة المخاطر وأمن المعلومات الأربعاء 21/2/2024، ورشة في فرع محافظة رام الله والبيرة امتدت على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الماضي حول الاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية، وتوفير بيئة معلوماتية آمنة وتعزيز الوعي الأمني.
وتعكس الورشة رؤية والتزام إدارة الشركة بتوفير بيئة معلوماتية آمنة ومستدامة لعملياتها التشغيلية بهدف تقديم أفضل جودة من الخدمات ضمن مناطق امتياز الشركة من خلال التدريبات الضرورية لموظفيها
الذين يتفاعلون مباشرة مع أجهزة الحاسوب وشبكات المعلومات.
وتشكل هذه الورشة حلقة في مسيرة نشر وعي أمن المعلومات بين موظفي الشركة،
وستتبعها ورشات مماثلة لباقي فروع الشركة، لتأكيد أهمية هذه الإجراءات داخل الشركة وخارجها، بالتزامن مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي.
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