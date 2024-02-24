ورشة في شركة محافظة القدس/ فرع محافظة رام الله والبيرة حول الاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /اختتمت دائرة المخاطر وأمن المعلومات الأربعاء 21/2/2024، ورشة في فرع محافظة رام الله والبيرة امتدت على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الماضي حول الاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية، وتوفير بيئة معلوماتية آمنة وتعزيز الوعي الأمني.

وتعكس الورشة رؤية والتزام إدارة الشركة بتوفير بيئة معلوماتية آمنة ومستدامة لعملياتها التشغيلية بهدف تقديم أفضل جودة من الخدمات ضمن مناطق امتياز الشركة من خلال التدريبات الضرورية لموظفيها

الذين يتفاعلون مباشرة مع أجهزة الحاسوب وشبكات المعلومات.

وتشكل هذه الورشة حلقة في مسيرة نشر وعي أمن المعلومات بين موظفي الشركة،

وستتبعها ورشات مماثلة لباقي فروع الشركة، لتأكيد أهمية هذه الإجراءات داخل الشركة وخارجها، بالتزامن مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي.