تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن /PNN / شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في مدينتي برلين ومانهايم في ألمانيا، ومدينة آرهوس الدنماركية، وديلبوش الهولندية، وميلانو الإيطالية، ومدينة مانشستر البريطانية، والعاصمة النمساوية فيينا والعاصمة التونسية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

و رفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة