تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن /PNN / شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في مدينتي برلين ومانهايم في ألمانيا، ومدينة آرهوس الدنماركية، وديلبوش الهولندية، وميلانو الإيطالية، ومدينة مانشستر البريطانية، والعاصمة النمساوية فيينا والعاصمة التونسية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
و رفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة
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