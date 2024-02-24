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S&P وداو جونز يسجلان قمة جديدة مع استمرار زخم الذكاء الاصطناعي

2/24/2024 2:08:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظ المؤشران ستاندرد آند بورز وداو جونز على مكاسبهما لينهي كل منهما التعاملات عند قمة غير مسبوقة مرة جديدة أمس الجمعة مع تحقيق المؤشرات الثلاثة في وول ستريت مكاسب أسبوعية مدفوعة بزخم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 60.58 نقطة بما يعادل 0.16% إلى 39129.69 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.3%، عقب تحقيق الإغلاق القياسي الـ 14 له منذ بداية 2024.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.28 نقطة أو 0.04% إلى 5088.78 نقطة، ويعد هذا الإغلاق القياسي الـ13 له منذ بداية العام الحالي، فيما سجل مكاسب أسبوعية 1.65%.
بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 44.80 نقطة أو 0.28% ليسجل 15996.82 نقطة، وبلغت مكاسب الأسبوع نحو 1.4%.
وشهدت التعاملات تجاوز القيمة السوقية ل«إنفيديا» تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يقلص سهم صانعة الرقائق مكاسبه، وينهي مرتفعا بنسبة 0.35% عند 788.17 دولارا.

MENAFN24022024000130011022ID1107894264

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