S&P وداو جونز يسجلان قمة جديدة مع استمرار زخم الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) حافظ المؤشران ستاندرد آند بورز وداو جونز على مكاسبهما لينهي كل منهما التعاملات عند قمة غير مسبوقة مرة جديدة أمس الجمعة مع تحقيق المؤشرات الثلاثة في وول ستريت مكاسب أسبوعية مدفوعة بزخم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 60.58 نقطة بما يعادل 0.16% إلى 39129.69 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.3%، عقب تحقيق الإغلاق القياسي الـ 14 له منذ بداية 2024.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.28 نقطة أو 0.04% إلى 5088.78 نقطة، ويعد هذا الإغلاق القياسي الـ13 له منذ بداية العام الحالي، فيما سجل مكاسب أسبوعية 1.65%.
بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 44.80 نقطة أو 0.28% ليسجل 15996.82 نقطة، وبلغت مكاسب الأسبوع نحو 1.4%.
وشهدت التعاملات تجاوز القيمة السوقية ل«إنفيديا» تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يقلص سهم صانعة الرقائق مكاسبه، وينهي مرتفعا بنسبة 0.35% عند 788.17 دولارا.
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