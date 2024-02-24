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مايكروسوفت تطور معدات تهدف للاستقلالية في عالم الذكاء الاصطناعي

2/24/2024 2:08:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعمل شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة على الاستغناء عن خدمات الشركات المساندة في مجال الذكاء الاصطناعي أو تقليل الاعتماد على هذه الشركات، وهو ما سيشكل ضربة لشركة «نافيديا» التي تعتبر أحد أكبر المستفيدين من أنشطة «مايكروسوفت» في هذا المجال.
وقالت تقارير صحافية أميركية إن «مايكروسوفت» تعمل على تطوير بطاقة شبكة جديدة يمكنها تحسين أداء شريحة خادم (Maia AI) وربما تقلل اعتماد الشركة على شركة «إنفيديا»، وهي واحدة من أكبر مصممي الرقائق الذكية في العالم والتي تعتمد عليها «مايكروسوفت» في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي.
وقال مصدر مطلع إن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا قام بتعيين براديب سيندهو، الذي شارك في تأسيس شركة تطوير معدات الشبكات «جونيبار نيتوركس»، وذلك بهدف فتح خط إنتاج جديد، كما يأتي هذا التحرك في أعقاب قيام «مايكروسوفت» العام الماضي بالاستحواذ على شركة (Fungible) الناشئة والمتخصصة بانتاج الرقائق الذكية المستخدمة في صناعة خوادم الذكاء الاصطناعي.
وبحسب التقارير فقد يستغرق تطوير المعدات أكثر من عام، وإذا نجحت «مايكروسوفت»، فقد تقلل من الوقت الذي تستغرقه شركة (OpenAI) لتدريب نماذجها على خوادم «مايكروسوفت» بالإضافة إلى جعل العملية أقل تكلفة.
وقالت وكالة «رويترز» في تقرير لها اطلعت عليه «العربية نت» إنها تواصلت مع «مايكروسوفت» من أجل الحصول على تعليق حول هذه المعلومات لكنها لم ترد.
واستثمرت شركة مايكروسوفت مليارات الدولارات في شركة (OpenAI) التي تصنع برنامج الدردشة الأشهر حاليا في العالم «تشات جي بي تي» وهو برنامج يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأدمجت تقنيتها في مجموعة واسعة من المنتجات، مما أعطى شركة «مايكروسوفت» مكانا في السباق لبيع برامج الذكاء الاصطناعي.
وكانت الشركة قد كشفت في شهر نوفمبر الماضي عن شريحة (Maia) التي تهدف إلى تشغيل نماذج لغوية كبيرة ودعم حوسبة الذكاء الاصطناعي.

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