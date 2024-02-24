أكبر مصادر الربح في محفظة وارن بافت كم تبلغ مكاسبه هذا العام؟

(MENAFN
- Al-Anbaa) تتجه شركة «بيركشاير هاثاواي» إلى الحصول على 6 مليارات دولار من توزيعات أرباح الأسهم هذا العام، والتي سيأتي أكثر من ثلاثة أرباعها من ست حيازات رئيسية في المحفظة الاستثمارية التي يقودها حكيم أوماها.
ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ «بيركشاير» في منتصف الستينيات، ساعد الملياردير «وارن بافت»، في تحقيق مكاسب إجمالية تبلغ 4.5 ملايين في المائة لسهم الشركة من الفئة «أ».
وكانت وصفته للنجاح موثوقة بشكل جيد، وتركز بشكل أساسي على شراء حصص في شركات مربحة والتمسك بها على المدى الطويل، بالإضافة إلى التركيز على الشركات ذات المزايا التنافسية المستدامة وفرق الإدارة الموثوقة.
ومع ذلك، فإن أحد مكونات نجاح «بيركشاير هاثاواي» الذي لا يحصل على ما يكفي من الامتنان والثناء هو حب «بافت» للأسهم الموزعة للأرباح.
وفي عام 2024، من المقرر أن تجمع شركة «بافت» نحو 6 مليارات دولار من توزيعات الأرباح (بما في ذلك أرباح الأسهم الممتازة)، ومن المثير للاهتمام أنها ستجمع 4.65 مليارات دولار من 6 شركات فقط.
الشركات التي تدفع أرباحا منتظمة لمساهميها تميل إلى أن تكون مربحة بشكل متكرر، وهي قاعدة اختبرت عبر الزمن، وتؤكد أن هذه الشركات ستكون قادرة على تقديم توقعات نمو شفافة على المدى الطويل.
ووجدت دراسة حديثة أجرتها شركة «هارتفورد فاندس» بالتعاون مع «نيد ديفيس» للأبحاث، أن الأسهم الموزعة حققت عائدا سنويا بنسبة 9.18% على مدى نصف قرن (1973-2022).
وكان هذا أكثر من ضعف العائد السنوي للأسهم غير الموزعة للأرباح (3.95%) خلال نفس الفترة الزمنية، ما يعني ببساطة، أن الأسهم الموزعة لها سجل حافل بالتفوق على غيرها.
ويدير «بافت» وفريق «بيركشاير هاثاواي» محفظة استثمارية ضخمة حجمها 371 مليار دولار (وفقا للبيانات المسجلة في نهاية عام 2023)، وتضم 49 سهما، بالإضافة إلى حيازات في صناديق استثمار.
ومع ذلك، فإن 85% من أصول «بيركشاير» المستثمرة تتركز في 8 شركات فقط (الست المشار إليها بالأعلى، إلى جانب «موديز» و«أمريكان إكسبريس»).
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