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أكبر مصادر الربح في محفظة وارن بافت كم تبلغ مكاسبه هذا العام؟

2/24/2024 2:08:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتجه شركة «بيركشاير هاثاواي» إلى الحصول على 6 مليارات دولار من توزيعات أرباح الأسهم هذا العام، والتي سيأتي أكثر من ثلاثة أرباعها من ست حيازات رئيسية في المحفظة الاستثمارية التي يقودها حكيم أوماها.
ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ «بيركشاير» في منتصف الستينيات، ساعد الملياردير «وارن بافت»، في تحقيق مكاسب إجمالية تبلغ 4.5 ملايين في المائة لسهم الشركة من الفئة «أ».
وكانت وصفته للنجاح موثوقة بشكل جيد، وتركز بشكل أساسي على شراء حصص في شركات مربحة والتمسك بها على المدى الطويل، بالإضافة إلى التركيز على الشركات ذات المزايا التنافسية المستدامة وفرق الإدارة الموثوقة.
ومع ذلك، فإن أحد مكونات نجاح «بيركشاير هاثاواي» الذي لا يحصل على ما يكفي من الامتنان والثناء هو حب «بافت» للأسهم الموزعة للأرباح.
وفي عام 2024، من المقرر أن تجمع شركة «بافت» نحو 6 مليارات دولار من توزيعات الأرباح (بما في ذلك أرباح الأسهم الممتازة)، ومن المثير للاهتمام أنها ستجمع 4.65 مليارات دولار من 6 شركات فقط.
الشركات التي تدفع أرباحا منتظمة لمساهميها تميل إلى أن تكون مربحة بشكل متكرر، وهي قاعدة اختبرت عبر الزمن، وتؤكد أن هذه الشركات ستكون قادرة على تقديم توقعات نمو شفافة على المدى الطويل.
ووجدت دراسة حديثة أجرتها شركة «هارتفورد فاندس» بالتعاون مع «نيد ديفيس» للأبحاث، أن الأسهم الموزعة حققت عائدا سنويا بنسبة 9.18% على مدى نصف قرن (1973-2022).
وكان هذا أكثر من ضعف العائد السنوي للأسهم غير الموزعة للأرباح (3.95%) خلال نفس الفترة الزمنية، ما يعني ببساطة، أن الأسهم الموزعة لها سجل حافل بالتفوق على غيرها.
ويدير «بافت» وفريق «بيركشاير هاثاواي» محفظة استثمارية ضخمة حجمها 371 مليار دولار (وفقا للبيانات المسجلة في نهاية عام 2023)، وتضم 49 سهما، بالإضافة إلى حيازات في صناديق استثمار.
ومع ذلك، فإن 85% من أصول «بيركشاير» المستثمرة تتركز في 8 شركات فقط (الست المشار إليها بالأعلى، إلى جانب «موديز» و«أمريكان إكسبريس»).

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