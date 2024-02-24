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آبل تعاود إصدار هاتف SE العام المقبل بمواصفات عالية

2/24/2024 2:08:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المتوقع أن تعود شركة «آبل» إلى إصدار النسخة المحدودة من هواتف «آيفون» والتي تحمل الطراز (SE)، وذلك بحسب بيانات تسربت لوسائل إعلام مختلفة.
ومن المتوقع أن تطرح شركة آبل الهاتف (iPhone SE 4) خلال العام المقبل 2025، على أنه سيأتي مع ترقية كبيرة للشاشة، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الهاتف المتوقع سيأتي بجملة مواصفات عالية.
وبحسب تقرير نشره موقع (The Elec)، وهو موقع مختص بأخبار التكنولوجيا وأحدث التقنيات مقره في كوريا الجنوبية فان شركة «آبل» تتفاوض حاليا مع شركات كورية كبرى من أجل الحصول على شاشات بمواصفات عالية لهاتفها (SE4) الذي يتوقع أن يتم طرحه العام المقبل.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه «العربية نت» إن «آبل» تتفاوض حاليا مع ثلاث شركات مختصة بتصنيع مكونات الشاشات، وهي «سامسونج ديسبلاي» و«تيانما» و«بي أو إي»، حيث ترغب «آبل» في الحصول على شاشات (OLED) الأكثر تطورا.
ويعتقد أن هذه الشاشات مصنوعة بنفس المواصفات الموجودة في «آيفون 14» مقاس 6.1 بوصات، وهي ترقية كبيرة بالنسبة لهواتف (SE) التي كانت تحتوي على لوحة LCD مقاس 4.7 بوصات.
ومن المتوقع أيضا أن يحتوي «آيفون أس إي 4» على خاصية التعرف على الوجه أيضا، إضافة إلى جملة من المزايا الموجودة في «آيفون 14».
وأشارت تسريبات سابقة إلى أن (iPhone SE 4) يمكن أن يأخذ المزيد من المواصفات المتوافرة في «آيفون 14» بما في ذلك استعارة بطاريته. ومع ذلك، فلاتزال شركة آبل تميز هاتف (SE) الجديد عن هاتفها التقليدي الأقدم من خلال منحه كاميرا خلفية واحدة فقط، على الرغم من أنها قد تكون بدقة 48 ميغابكسل.
وتم إطلاق أحدث هاتف من طراز «أس إي» في عام 2022، وتصميمه الأساسي متطابق مع «آيفون 8» الذي تم إطلاقه في العام 2017، كما أن أجزاءه كذلك باستثناء الشرائح.

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