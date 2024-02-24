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رئيس الديوان الملكي يلتقي متقاعدين عسكريين ومحاربين قدامى من محافظة عجلون

2/24/2024 10:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني الأقوى تأثيرا في دفع المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والأعمال العدائية التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف العيسوي، خلال لقائه وفدا من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من محافظة عجلون، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مستمر في تقديم الدعم والمساندة السياسية والإنسانية للأشقاء الفلسطنيين في قطاع غزة والضفة الغربية جراء ما يتعرضون له من قتل وتدمير.

من جهتهم، أكد الحضور وقوفهم في خندق الوطن، خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع مواقفه المشرفة من أجل نصرة ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وعبروا عن فخرهم بمواقف جلالة الملك ورؤيته الحكيمة ومواقفه الشجاعة والواضحة في التعامل مع الأزمات، التي تشهدها المنطقة، بما يخدم المصالح الوطنية وقضايا أمته العربية والإسلامية.

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