مراكز الشباب بالكورة تحتفي باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية

وقال مدير شباب محافظة اربد يحيى المومني، إن هذه المناسبة الوطنية تعتبر الأقرب لقلوب الأردنيين؛ لكونها تمثل وقفة اعتزاز بملك هاشمي يصل الليل بالنهار من أجل شعبه .

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