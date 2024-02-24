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مراكز الشباب بالكورة تحتفي باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية

2/24/2024 10:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفت المراكز الشبابية في لواء الكورة ، (شباب وشابات دير أبي سعيد وجديتا ) ، اليوم السبت ، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

وقال مدير شباب محافظة اربد يحيى المومني، إن هذه المناسبة الوطنية تعتبر الأقرب لقلوب الأردنيين؛ لكونها تمثل وقفة اعتزاز بملك هاشمي يصل الليل بالنهار من أجل شعبه .

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