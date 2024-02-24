مراكز الشباب بالكورة تحتفي باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية
التاريخ
2/24/2024 10:10:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفت المراكز الشبابية في لواء الكورة ، (شباب وشابات دير أبي سعيد وجديتا ) ، اليوم السبت ، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
وقال مدير شباب محافظة اربد يحيى المومني، إن هذه المناسبة الوطنية تعتبر الأقرب لقلوب الأردنيين؛ لكونها تمثل وقفة اعتزاز بملك هاشمي يصل الليل بالنهار من أجل شعبه .
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