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ارتفاع جنوني بعشرات الأضعاف على أسعار المواد الغذائية في غزة

2/24/2024 10:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وثّق صحفي فلسطيني اليوم السبت الارتفاع الكبير في أسعار عدد من المواد الغذائية المتوفرة في جنوبي قطاع غزة.

وأظهر في جولة بأحد الأسواق الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بمستوياتها قبل بداية العدوان على غزة.

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