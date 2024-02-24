ارتفاع جنوني بعشرات الأضعاف على أسعار المواد الغذائية في غزة

ارتفاع جنوني بعشرات الأضعاف على أسعار المواد الغذائية في غزة
التاريخ
2/24/2024 10:10:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وثّق صحفي فلسطيني اليوم السبت الارتفاع الكبير في أسعار عدد من المواد الغذائية المتوفرة في جنوبي قطاع غزة.
وأظهر في جولة بأحد الأسواق الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بمستوياتها قبل بداية العدوان على غزة.
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