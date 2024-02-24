وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يحاضر في الأزرق حول تعزيز مشاركة المرأة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، اليوم السبت، أهمية دعم المجتمع لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية.
ودعا الخريشة خلال لقاء في قضاء الأزرق حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية نظمته جمعية "على قدر أهل العزم الخيرية"، إلى الاستفادة من مزايا قانوني الأحزاب والانتخاب بما يخص ترشح المرأة والمقاعد المخصصة لزيادة حضورها في البرلمانات المقبلة وفي عملية صنع القرار.
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