كايروس فلسطين تطلع وفد مجلس الكنائس العالمي على الاوضاع بفلسطين وتطالبهم بالتحرك لوقف العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / قدم وفد من المبادرة المسيحية الفلسطينية/ كايروس فلسطين للامين العام لمجلس الكنائس العالمي القس الدكتور جيري بيلاي والوفد المرافق له شرخا عن الاوضاع السائدة في غزةوالضفة الغربية وحرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ومخاطرها علىالوجود الفلسطيني عامة والمسيحي خاصة.

وطالب كايروس فلسطين الامين العام لمجلس الكنائس العالمي بالعمل اكثر لصالح الحق الفلسطينيمنتقدا الصمت الدولي وتواطئ العديد من الدول مع اسرائيل وصمت او خفوت صوت العديد من الكنائس،خاصة التي كنا نعتبرها صديقة لفلسطين، بل وتواطئ بعضها وتبريرها لحرب الابادة ضد الشعب.

كما وطلب ممثلي المبادرة المسيحية الفلسطينية من الامين العام ان يقوم المجلس بقيادة

حملة دولية تدعو لوقف فوري للحرب وتقديم المساعدات الانسانية الفورية لأهل غزة ووقف ممارسات التطهير العرقي في غزة والضفة.

ودعا ممثلي كايروس ايضا ان يقوم المجلس بالدعوة لعقد مؤتمر طارئ في القدس يحضره قادة الحركةالمسكونية العالمية للدعوة لوقف الحرب ومعالجة نتائجها واعادة الإعمار بعيدا عن الشروط الاسرائيلية،ودعوة

قادة الكنائس العالمية للقدوم الى فلسطين في فترة الفصح للمطالبة بوقف الحرب والتضامن معالشعب الفلسطيني، وكذلك الدعوة لتحديد يوم في فترة الصيام للصلاة العالمية تكريما لمن فقدوا ارواحهمفي هذه الحرب.

وطالب وفد كايروس الامين العام بتفعيل قرارات مجلس الكنائس السابقة وتطويرهاللضغط على دولة الاحتلال والدول المؤيدة لها، خاصة تلك القرارات المتعلقة بالمقاطعة والتدابير الاقتصاديةضد دولة الاحتلال، لاجبارها على الالتزام بالقانون الدولي ووقف تصدير السلاح لها واعادة احياءالمنتدى المسكوني المؤسس في العام 2007 وتطوير عمله في المناصرة والضغط والتفعيل الدولي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني..

وطالبت كايروس فلسطين الامين العام بوضع خطة سريعة لتنفيذ قرارالجمعية العامة الدولية لمجلس الكنائس

والذي انعقد اي اكتوبر 2022 في المانيا، خاصة الجزء المتعلق بدعوة مجلس كنائس العالم لدراسة التقارير الاممية حول ممارسة اسرائيل للابارتهايد ضد الشعب الفلسطيني والضغط عليها لوقف هذه الممارسات العنصرية والانتهاكات اليومية

لحقوق الشعب الفلسطيني.



و وعد الامين العام لمجلس الكنائس العالمي بدراسة هذه المطالب ووضعها قيد التنفيذ الفوري.

