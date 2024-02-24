كايروس فلسطين تطلع وفد مجلس الكنائس العالمي على الاوضاع بفلسطين وتطالبهم بالتحرك لوقف العدوان

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- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / قدم وفد من المبادرة المسيحية الفلسطينية/ كايروس فلسطين للامين العام لمجلس الكنائس العالمي القس الدكتور جيري بيلاي والوفد المرافق له شرخا عن الاوضاع السائدة في غزةوالضفة الغربية وحرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ومخاطرها علىالوجود الفلسطيني عامة والمسيحي خاصة.
وطالب كايروس فلسطين الامين العام لمجلس الكنائس العالمي بالعمل اكثر لصالح الحق الفلسطينيمنتقدا الصمت الدولي وتواطئ العديد من الدول مع اسرائيل وصمت او خفوت صوت العديد من الكنائس،خاصة التي كنا نعتبرها صديقة لفلسطين، بل وتواطئ بعضها وتبريرها لحرب الابادة ضد الشعب.
كما وطلب ممثلي المبادرة المسيحية الفلسطينية من الامين العام ان يقوم المجلس بقيادة
حملة دولية تدعو لوقف فوري للحرب وتقديم المساعدات الانسانية الفورية لأهل غزة ووقف ممارسات التطهير العرقي في غزة والضفة.
ودعا ممثلي كايروس ايضا ان يقوم المجلس بالدعوة لعقد مؤتمر طارئ في القدس يحضره قادة الحركةالمسكونية العالمية للدعوة لوقف الحرب ومعالجة نتائجها واعادة الإعمار بعيدا عن الشروط الاسرائيلية،ودعوة
قادة الكنائس العالمية للقدوم الى فلسطين في فترة الفصح للمطالبة بوقف الحرب والتضامن معالشعب الفلسطيني، وكذلك الدعوة لتحديد يوم في فترة الصيام للصلاة العالمية تكريما لمن فقدوا ارواحهمفي هذه الحرب.
وطالب وفد كايروس الامين العام بتفعيل قرارات مجلس الكنائس السابقة وتطويرهاللضغط على دولة الاحتلال والدول المؤيدة لها، خاصة تلك القرارات المتعلقة بالمقاطعة والتدابير الاقتصاديةضد دولة الاحتلال، لاجبارها على الالتزام بالقانون الدولي ووقف تصدير السلاح لها واعادة احياءالمنتدى المسكوني المؤسس في العام 2007 وتطوير عمله في المناصرة والضغط والتفعيل الدولي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني..
وطالبت كايروس فلسطين الامين العام بوضع خطة سريعة لتنفيذ قرارالجمعية العامة الدولية لمجلس الكنائس
والذي انعقد اي اكتوبر 2022 في المانيا، خاصة الجزء المتعلق بدعوة مجلس كنائس العالم لدراسة التقارير الاممية حول ممارسة اسرائيل للابارتهايد ضد الشعب الفلسطيني والضغط عليها لوقف هذه الممارسات العنصرية والانتهاكات اليومية
لحقوق الشعب الفلسطيني.
و وعد الامين العام لمجلس الكنائس العالمي بدراسة هذه المطالب ووضعها قيد التنفيذ الفوري.
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